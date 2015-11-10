中国10月份通胀水平下降

哈通社阿斯塔纳11月10日电 据《华尔街日报》11日报道，受食品价格下跌影响，10月份中国通货膨胀水平进一步下降，经济学家们称，这是中国国内需求疲软以及经济持续放缓的最新迹象。

中国国家统计局公布，10月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上升1.3%，升幅小于9月份的1.6%，也略低于接受《华尔街日报》调查的11位经济学家给出的预期中值1.4%。10月份生产者价格指数(PPI)较上年同期下降5.9%，与9月份降幅一样。

经济学家们称，总体来看，中国不存在通胀压力，这虽然对部分消费者来说是好事，但却意味着企业要更加努力地出售更多产品才能获利并偿还债务，这对于正难以实现7%的官方年增长目标的中国经济而言是个艰难阶段。

瑞穗证券亚洲有限公司经济学家沈建光称，很显然，中国正面临通货紧缩压力，现在的问题是如何重振一直低于目标的经济增速，同时推进经济结构调整以削减过剩产能。

低通胀压力应会给中国央行留出继续实施宽松政策的余地，央行之前进行的六次降息以及其他刺激放贷和融资的举措到目前为止均未能推动经济回暖。经济学家预计，中国央行年底前将进一步下调金融机构存款准备金率，但同时指出，中国政府会逐渐转向扩大财政支出。

德国商业银行经济学家周浩称，中国政府看到了货币政策的局限性，打算让财政政策来发挥主要的刺激作用。

国家统计局称，10月份猪肉价格的涨幅较前几个月收窄。招商证券经济学家闫玲称，气候转暖也导致蔬菜价格涨势放缓。经济学家们称，食品价格下跌，加之大宗商品价格低迷、人民币相对走强，造成了10月份消费者价格涨幅回落。人民币升值导致以人民币计算的进口商品价格下跌。

据物价追踪机构Premise Data Corp.的数据，10月份中国一篮子主要食品的价格环比上涨1.15%，海鲜、水果和加工肉制品价格涨幅居前。

中国10月份生产者价格指数(PPI)连续第44个月同比下降。对制造企业来说，低迷的需求以及在中国经济高增长时期累积起来的过剩产能迫使它们不得不下调价格。

一些经济学家称，PPI显示出一定的企稳迹象。法国兴业银行在研究报告中称，很大一部分通缩压力来自全球原油和金属价格的下跌；再考虑到大宗商品价格企稳的情形，这份数据在一定程度上表明中国通缩压力并未加剧，甚至可能有所缓解。