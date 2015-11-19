世界经济论坛报告称全球女性薪酬水平落后男性10年

哈通社阿斯塔纳11月19日电 据新华网报道，总部位于日内瓦的世界经济论坛19日发布的《2015年全球性别差距报告》称，10年来，全球虽有2.5亿新增女性人口进入劳动力市场，但女性与男性间参与经济机会的差距并没有缩小，2015年的女性薪酬水平仅与10年前的男性收入持平。

报告对全球145个国家不同性别人群的经济参与机会、教育机会、政治赋权以及健康和生存状况进行评估和比照，以判断社会在为其分配资源和机会时的公平性。结果显示，北欧多个国家依然位列世界上性别最平等的国家，冰岛、挪威、芬兰和瑞典稳居前４名。中国因为出生性别比率进一步下降，排名相较去年下滑4位，位列第91。 在教育机会方面，调查结果喜忧参半。一方面，已有25个国家完全消除了男女在接受教育上的差距，同时有近100个国家的女大学生人数占到在校生的多数；但另一方面，在报告连续10年评估的国家中，有22%的国家在男女接受教育的差距上不降反升。 同时，研究也没有发现受教育女性人数增长与女性通过技能和领导岗位提升收入之间的明显关联。世界经济论坛"应对全球性别平等挑战"行动倡议负责人萨阿迪亚•扎希迪表示，在女大学生人数占多数的国家中，只有一半的国家是女性承担更多的高级职务，"为此，企业和政府需要实施新的政策，一方面防止女性人才被继续浪费，另一方面充分利用她们对经济的参与更好地促进经济增长，提高竞争实力"。 另外，报告指出，男性和女性在健康和生存领域最接近完全平等地位，而在政治赋权方面双方则差距悬殊，目前全球只有两个国家在议会中实现了男女平等，还有4个国家在部级领导层面上实现了男女平等。 《全球性别差距报告》于2006年首次发布，过去10年的数据显示，拉丁美洲是在缩减性别差距领域取得绝对进步最大的地区，随后依次为亚太地区、非洲撒哈拉沙漠以南地区、欧洲和中亚地区、中东和北非地区，以及北美地区。