美联储近10年来首次提高基准利率

哈通社阿斯塔纳12月17日电 据美国媒体报道，美国央行星期三提高了基准利率，这是近十年来的首次。这个决定会增加美国商业企业和消费者的借贷成本，并且会波及到世界经济。

在经过数月的深思熟虑以后，美联储的政策制定者把绝大多数有信誉的美国机构的短期借贷利率提高0.25个百分点，此前的0利率已经保持了7年之久。 美联储表示，2016年可能还会继续提高利率。但是同时表示，该机构在持续关注美国经济条件的同时，将会采用"渐进"的步伐来逐步升息，尤其是美国的通胀率是否会推进到美联储认为最理想的百分之2的水平。 美联储升息并不出人意料。经济分析人士几个星期以来一直预计，随着世界最大经济体美国的经济即使不是强劲增长，也在温和增长，美联储会采取升息行动。美国经济每个月增加20万个工作机会，正在稳步推进，与此同时，世界第二大经济体中国的经济在减速，欧洲拥有19个成员国的欧元区经济停滞不前。 世界各国股指星期三在美联储做出升息决定之前已经出现上涨。亚洲各国股市收盘时大幅上扬，欧洲和美国的股市涨幅较为温和。这是明显的迹象，说明股票交易者似乎对美联储会小幅提高短期借贷利率的事实不感到担忧，或者采取听之任之的态度。