美智库称人民币不可能在10年内取代美元

哈通社阿斯塔纳2月5日电 据BBC报道，美国"美中经济与安全评估委员会"（The U.S.-China Economic and Security Review Commission）星期四（2月4日）发表报告说，中国人民币将在未来10年削弱美元的主导地位，但是不大可能取代美元成为世界第一货币。

由美国康奈尔大学经济学家普拉萨德（Eswar Prasad）起草的这份报告说，人民币将会占据日元、欧元和英镑的失地，同时"小幅度侵蚀"美元的地位。

报告预测，中国将在未来3到5年时间里把自己的金融体系从严密控制状态转变为总体开放状态。

报告同时指出，北京必须采取更为广泛的改革措施，才能使人民币像美元那样，成为投资者愿意在危机中依赖的"安全天堂"货币。

过去一段时间，中国一直努力推动人民币在全球商务活动中的使用，包括允许在香港发行人民币债券，并且允许一些银行在海外开设人民币存款帐户。

差距巨大

但是，人民币在全球过境转帐业务中的使用量仍然不足3%，而美元和欧元在这项业务中所占的比例分别为44%和29%。

国际货币基金组织在去年决定把人民币纳入这个组织的运作货币系统，这对北京来说是一个具有重要象征意义的胜利。

美中经济与安全评估委员会星期四发表的报告同时预测，随着越来越多的中国家庭、企业和机构开始寻找海外投资的机会，中国在美国的投资结构将会发生变化。

中国政府过去大量购买美国政府债券，使中国成为美国政府最大的海外债权人。未来中国投资者将会把更多的资金投人美国的股市、房地产和企业之中。

美中经济与安全评估委员会是由美国国会在2000年10月建立的，任务是向国会报告美中经贸关系对美国国家安全的影响。