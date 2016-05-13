美国苹果公司对中国滴滴出行投资10亿美元

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据路透社消息，12日，苹果公司宣布，对中国打车服务公司滴滴出行投资10亿美元，苹果首席执行官库克表示，此举将有助于苹果更好地了解中国市场。

消息称，苹果公司目前正努力振兴在中国的销售，中国是该公司第二大市场。上月中国监管机构关闭了苹果的在线书籍和电影服务，使该公司面临压力，库克本月将前往中国。

通过这笔投资，苹果将获得滴滴出行规模相当大的一笔股份。库克在一次采访中称，他认为苹果和滴滴出行将来有合作机会。

"我们的投资出于一些战略原因，包括更加了解中国市场某些特定板块的机会，"他称。"当然，我们相信假以时日，投资也会带来丰厚回报。"

滴滴出行以滴滴快的为人所知，该公司在一份声明中称从苹果获得的资金是目前为止收到的最大一笔投资。该公司之前也曾筹得数以十亿美元计资金，目前主导中国拼车市场。公司表示，每天完成逾1100万笔召车订单，占据中国民间召车市场份额的87%以上。

投资者密切关注苹果动向，看其是否会进入汽车领域。消息人士曾对路透表示，苹果已聘请很多汽车行业专家，并且正在研究开发自动驾驶汽车。

库克表示，苹果的重点仍放在车内体验方面。该公司推出的CarPlay系统可将智能手机与汽车娱乐信息系统相连。

尽管中国经济增长减速令苹果在中国的销量大幅下降，但库克强调，他对这一市场仍有信心。

该交易"反映出我们对他们业务的增长情况感到兴奋...而且我们对中国经济的长期发展仍有信心。"库克称。