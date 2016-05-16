关于寨卡病毒，你应该知道这10点

近期，寨卡疫情在多国暴发，并有从美洲向全球蔓延之势。

１．哪里存在寨卡病毒？

寨卡病毒出现在蚊虫数量较多的热带地区，已知该病毒在非洲、美洲、南亚和西太平洋地区流行。

寨卡病毒于1947年被发现，然而多年来仅在非洲和南亚地区发现过散在人间病例。2007年，首次得到文件记载的寨卡病毒病疫情发生在太平洋。2013年以来，西太平洋、美洲和非洲报告发生了相关病例和疫情。由于蚊虫可以生活并且滋生的环境受城市化和全球化的影响出现扩大，因此可能会在全球发生寨卡病毒病大型城市疫情。



２．人们如何染上寨卡病毒？



人们会在被受到感染的伊蚊叮咬之后染上寨卡病毒--这一蚊虫与传播登革热、基孔肯雅热和黄热病的蚊子类型相同。



３．感染寨卡病毒病会有哪些症状？

寨卡病毒往往会引起轻微病症。人们在受到感染的蚊子叮咬后几天内会出现症状，多数寨卡病毒病病人会出现轻微发热和皮疹。另有一些人可能还会出现结膜炎、肌肉和关节疼痛以及疲劳感。这些症状通常在2-7天后消失。



4．寨卡病毒病如何得到诊断？

对大多数得到寨卡病毒病诊断的病人而言，这种诊断以病人症状和近期病史为基础（比如，蚊子叮咬，或者到已知存有寨卡病毒的地区旅行）。可通过血液检测法做出实验室确定诊断。



5．如何对寨卡病毒病进行治疗？



寨卡病毒病的症状可用普通止痛和退烧药物治疗，且要休息并大量饮水。如果症状加重，病人应当求医。目前尚没有针对这一疾病的治愈办法或者疫苗。



6．寨卡病毒可能有哪些并发症？



由于在2007年之前并没有记录发生大型寨卡病毒疫情，因此目前对这一疾病并发症的了解甚少。

2013-2014年在法属波利尼西亚发生了首起寨卡病毒病疫情，当时还同时出现了登革热疫情，在此期间报告称，吉兰-巴雷综合征出现非正常上升。正在对这一影响开展回顾性调查，包括寨卡病毒和其它可能因素发挥的潜在作用。2015年当巴西首次出现寨卡病毒疫情时也同样观察到吉兰-巴雷综合征上升情况。

2015年，巴西当地卫生当局在出现寨卡病毒疫情的相同时间也观察到出生时患有小头症的婴儿数量有所上升。除其它可能因素外，卫生当局和机构目前正在调查小头症与寨卡病毒之间可能存在的关联。然而，在我们能够更好地了解任何可能关联之前需要进一步开展调查和研究。



7．孕妇应当关注寨卡病毒！



目前正在调查孕妇感染寨卡病毒与其婴儿罹患小头症之间可能存有的关联。在得到更多了解之前，孕妇或者计划怀孕的妇女应当格外注意自我保护，防止蚊虫叮咬。



如果已怀孕并且怀疑可能染有寨卡病毒病时，就请你在怀孕期间去看医生，并接受密切监测。

8．什么是小头症？



小头症是婴儿头部出现非正常变小的一种罕见病。这是由于婴儿在子宫或者在怀孕期间大脑发育异常造成的。患有小头症的婴儿和儿童通常会在生长过程中遇到大脑发育困难。



小头症可由一系列环境和遗传因素造成，比如唐氏综合症；接触药物、酒精以及子宫内存有其它毒素；以及怀孕期间出现风疹感染。



９．我应如何去做来保护自己？



防患寨卡病毒的最佳保护方式就是防止蚊子叮咬。防止蚊子叮咬会保护人们免患寨卡病毒，也不会患上通过蚊媒传播的其它疾病，比如登革热、基孔肯雅热和黄热病。

要做到这一点可能就要使用驱虫剂；穿戴可使尽可能多的身体部位得到覆盖的衣服（最好是浅色衣服）；采用纱网、门窗紧闭等物理屏障；以及在蚊帐内睡觉。另外较为重要的是将水桶、花盆或者汽车轮胎等可能蓄水的容器实施排空、保持清洁或者加以覆盖，从而去除可使蚊虫滋生的地方。



１０．出现寨卡疫情的国家（地区），还能去旅行吗？

旅行者应当不断了解寨卡病毒和其它蚊媒疾病情况，如存有疑虑，请向当地卫生和旅行部门问询。

为免患寨卡病毒和其它蚊媒疾病，人人都应采取预防措施。孕妇或者计划怀孕的妇女应当遵循建议，若前往已经出现寨卡病毒疫情的地区旅行，也可向其居住地卫生部门问询。

根据现有证据，世卫组织并不建议针对寨卡病毒病采取任何旅行或贸易限制措施。



来源：世界卫生组织