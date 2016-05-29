美国富豪们的10个共同特质

如果你认为美国富人并不了解普通人都是什么样子，那就错了。事实上，可投资资产至少300万美元的人中，有77%来自中产阶级或更低阶层，最新调查发现，有19%出身贫穷。作为年度报告一部分，私人财富管理公司美国信托（U.S. Trust）调查了684位高净值人士来更多地了解他们是如何变得如此富有的。

"历史上及流行文化中对富人的看法一直是被粗略粉饰的，并不能真实反映绝大多数社会上的财富成功人士。"美国信托公司总裁Keith Banks表示，"他们人生中的优势并不是稀有的财富特权，而在于从小受家庭影响形成的基本价值观、纪律以及潜意识，是这些让他们得以充分利用每一个机会。"

这么说来，美国的富人们都有哪些共同点呢？在分析数据后，美国信托公司也总结了如下10个富人的相似特质：

1. 建立了长期收入的财富来源：在富裕阶层可观的财富收入中，有大部分都是来源于自已已赚得的收入和投资。

2. 坚守基础：富有阶层并不觉得他们的最大赢收是得于冒巨大风险。相反，86%的富人表示他们的最大收入是通过买入并持有投资获得，而有89%的人将他们最大的一笔收入归功于传统股票和债券。

3. 是乐观派及投机主义者：这类人对下一年投资回报潜力的想法更加偏向乐观主义，他们也做好了在看到一个机会出现时就投资的准备。1/5的受访对象维持现金占其总资产25%以上的水平，很大程度是为了保证在他们看到买入机会时能够实现突袭。

4. 有战略地使用信用额度：差不多2/3的富人会利用信用额度来建立自己的财富。

5. 密切关注税收：他们已经非常习惯于自己的决定中包含了潜在的税收影响，55%的受访者表示，评判投资行动可追求度时，考虑进税收因素比单看高回报更重要。

6. 有价的有形资产多样化：几乎有一半投资于这些资产，包括木材，房地产和农田投资。约有20%的富人会收集艺术品。

7. 有投资原则和纪律：大约4/5的受访者认为，实现长期目标的投资比为短期期望和需求而赚钱要更重要。

8. 成长中有强大的榜样：尽管富裕的家庭背景并不是富人们的标配，但绝大多数富人都由鼓励他们在稳固范围内追求个人兴趣的父母养大，起码5个人中就有4个表示其童年生活确实如此。在他们的成长中，被更多强调的是这5个价值观：学术成就、财务纪律、工作参与、家庭忠诚以及公民义务。

9. 喜欢回馈：2/3的富人表示其家族有很强的慈善事业传统。

10. 效力于家庭：富裕阶层是远离单身的。86%的受访高净值投资者都已结婚或者有长期伴侣。

来源：界面新闻