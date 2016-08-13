土改委例行会议结束 提出10项建议

哈通社阿斯塔纳8月13日电 13日，政府副总理兼农业部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫主持召开哈萨克斯坦土地改革委员会例行会议，对数月来土改委各项工作进行系统总结。

据悉，经纳扎尔巴耶夫总统指示成立的土地改革委员会，自成立以来，在阿斯塔纳举行了4场例行会议，并走访阿克莫拉、阿拉木图、克孜勒奥尔达州和阿特劳州的各州，与当地居民面对面交流，广泛听取人民群众对土地法修正案的真实意见和相关建议。



本次会议中，从各地收集到的意见和建议，包括相关专业人士和社会人士的建议均得到了汇总和细致的讨论。



最终根据讨论结果，会议各方达成了共识，并对相关问题进行梳理做出了10项提议。



10项提议包括：



1、 哈萨克斯坦共和国公民有权租赁国有农业用地，租期49年；



2、 公民租用农业用地需设置最大面积限制；



3、 边境附近的农业用地，需根据当地实际情况，明确与边境线的距离及是否允许被私人租赁等情况；



4、 畜牧业公用土地应被禁止纳入私人租赁土地范围；



5、 细致讨论政府收购私人住房用地相关问题；



6、 提请议会讨论关于完善哈萨克斯坦公民农业用地租赁体系的相关细则；



7、 与外国资本存在合资的本国企业租赁农业用地，需被纳入土地法修正案冻结令相应条款当中；



8、 农业部需将土改委相关决议进行符合法律的梳理，并提交议会正式形成相关系统法律法规；



9、 提请将土地法修正案冻结令延长至2021年12月；



10、 以上提议获得总统批准后，土地改革委员会将停止其相关工作。



相关具体细则，请点击原文了解。（编译：木合塔尔·木拉提）































