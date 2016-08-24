黑山外长退选 下任联合国秘书长候选人剩10位

哈通社阿斯塔纳8月24日电 据外媒消息，联合国安理会就遴选下任联合国秘书长举行第三轮意向性投票前夕，黑山副总理兼外长卢克希奇23日宣布退出联合国秘书长遴选。

当天，第70届联大主席吕克托夫特公开了卢克希奇通过黑山常驻联合国使团递交的信件。卢克希奇在信中表示决定退出联合国秘书长遴选，但未明确提及原因。他还提到，希望下任秘书长来自东欧，但不论最终谁当选，他都预祝当选者在未来取得成功。

安理会已就遴选下任联合国秘书长举行两轮意向性投票，结果未向外界公布，但已告知各候选人。外交人士透露，在这两轮投票中，卢克希奇所获支持票数较少。

随着卢克希奇、克罗地亚前外长普希奇宣布退选，现共有10位候选人角逐下任联合国秘书长一职。据外交人士透露，在前两轮意向性投票中，联合国前难民事务高级专员古特雷斯处于领先。本月29日，安理会将举行第三轮意向性投票。

联合国现任秘书长潘基文的任期将于今年年底届满，有关推荐候选人、遴选新任秘书长的活动于去年年底开始逐步展开。

根据《联合国宪章》，秘书长必须首先由安理会推荐，然后由联合国大会任命。在安理会15个成员国中，候选人要得到全部5个常任理事国和至少4个非常任理事国的支持才能当选。此外，联合国秘书长人选传统上应在联合国区域集团间轮换，下一届应轮到东欧集团。