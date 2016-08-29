中国成功研制直径10米运载火箭铝环 刷新世界记录

哈通社阿斯塔纳8月29日电 据中国媒体报道，近日，中国西南铝业集团成功研制出重型运载火箭用直径10米级铝合金环件，刷新世界整体铝合金环件纪录，同时大幅提升中国深空探测装备硬件能力。

"10米级整体铝合金环件研制成功，在国内乃至世界航天领域都属首例。"西南铝董事长张吉龙介绍，此次成功研制的10米级超大型铝合金环件，是连接重型运载火箭贮箱的筒段、前后底与火箭的箱间段之间的关键结构件，是重型运载火箭研制能否取得新突破的关键材料，其制造技术是研制工作迫切需要突破的重大难题。



西南铝研发人员表示，去年西南铝突破超大直径整体铝合金环件制造关键技术，成功研制出直径9米级世界最大级整体铝合金环件。不过随着中国重型运载火箭工程不断推进，对高性能大型铝合金环件提出更高要求。为抢占行业制高点，满足国家航天事业发展需要，西南铝启动了直径10米级整体环件研制攻关。



“重型运载火箭箭体结构为超大型薄壁结构，具有几何尺度大、结构刚度低、形状精度高等特点，这意味着作为关键结构件的整体环件制造过程面临全新技术挑战。"西南铝总经理黎勇称，相对于9米级整体铝合金环件，10米级整体铝合金环件要承受的重载、高冲击、超低温更甚，随着直径的加大，研制难度更大。



为确保研制成功，西南铝成立了集技术、生产、维护人员为一体的研发团队，经过一年多研发，终于拿下轧制成型、热处理、冷变形等多项关键核心技术，研制出直径10米的超大尺寸铝合金整体环件。较之此前的9米级整体环件，10米级整体环件指标性能更优，工艺控制更稳定，其尺寸完全符合设计要求，并且环件表面光滑无缺陷，精度超出预期。