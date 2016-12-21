财政部：“影子资产”合法化距最后期限仅剩10天

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦共和国财政部20日重申，我国资产合法化政策将于12月31日终结。

财政部强调，相关政策计划的截止期虽为12月31日，但所有旨在实现合法化的固定资产和现金，必须在23日前完成上报。



通报称，根据相关法律规定，所有希望完成合法化手续的相关财产，需在政策截止日期前5个工作日完成申报，逾期将不再受理。



根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，哈萨克斯坦"影子资产"合法化行动于2014年9月1日起正式启动。



2015年11月，纳扎尔巴耶夫总统签署法案，将合法化最后期限延长至2016年12月31日。



根据财产合法化政策，哈萨克斯坦公民、归国哈侨以及持有在哈长期居住证的人员，在政策期限内自行公开其拥有的、来源不清的资金、不动产等"影子资本"，可得到大赦和豁免，官方不会追究资产的法律责任。



哈萨克斯坦政府希望通过这一举措全面杜绝影子经济。



纳扎尔巴耶夫曾多次强调，政府本次实施的大赦影子资本行动，将成为哈萨克斯坦公民将其国内外资产合法化的最后一次机会，2017年起，哈萨克斯坦将实行全民财产收支公开化。



【编译：木合塔尔·木拉提】