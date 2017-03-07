宪法修正案共对宪法10处进行修改

哈通社阿斯塔纳 - 议会上下两院6日召开全体会议，二读通过《关于对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充修改》的法案，并提交纳扎尔巴耶夫总统批准。根据相关程序，当日，总统向宪法委员会提交宪法修正案，以便进行全面评估。

一读程序期间，议会上下两院常驻委员会、政党及民族和睦大会代表成立宪法修正案二读程序准备委员会，并就马吉利斯代表提出的建议进行讨论。而在3月6日召开的议会上下两院全体会议期间，议会批准马吉利斯代表提出的部分建议，并对宪法10处进行修改。



宪法修正案二读程序准备委员会主席努尔兰•阿布德罗夫就宪法修改内容进行介绍。他说，新的宪法修正案对第91条第2款作出了如下修改：



"根据宪法规定，首任总统、民族领袖所制定的国家独立、统一和领土完整、国家体制和治国原则以及总统的民族领袖称号将永恒不变。"



根据议会代表上周所提出的提议，宪法第91条加入了总统对国家的贡献。



民族和睦大会代表一致认为，应通过宪法进一步加强民族团结，并对宪法第39条第2款增加如下补充：



"所有破坏民族团结和宗教团结的行为都将被定性为违宪。"



此外，根据总统提议，哈萨克斯坦共和国人权机构代表任期被延长至5年，参议院（议会上院）有权解除人权机构代表职务。



宪法第41条第2款规定，总统候选人必须具备高等学历教育。而第40条明确指出，国家最高元首为总统。改革后，国家对总统候选人的要求将进一步提高。



根据宪法第44条第3款，考虑到内务部在保障公民安全、维护国家稳定中所发挥的重要作用，总统对内务部部长的任免权力将得以保留，国家近卫军将隶属内务部管辖。



根据宪法第4条第3款，由政府签署的国际条约优先度将高于国家法规。作为国际条约缔约方，将在国家法案中明确规定条约在国内的适用问题。



宪法第10条第2款规定，为维护宪法权威、保障社会秩序，并进一步加强公民安全和自由保障工作，惩治恐怖活动组织人员和严重破坏社会秩序的人员，内务部门在获法院批准的情况下才有权剥夺上述人员国籍。



根据宪法第2款第3条第1项规定，阿斯塔纳将享有获得国家财政拨款优先权。政府将为首都制定特殊的金融监管法律制度，从而进一步巩固阿斯塔纳国际金融中心的地位和职能。



纳扎尔巴耶夫总统曾介绍说，宪法修正案得以通过后，议会、政府及其他所有执行机构将受到更加严格的监督，所有的一切将依据法律执行。新的宪法将提升政府的自主性，并赋予政府对经济进行直接管理的权限。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】