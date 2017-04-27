至年底我国二手房交易市场不动产价格或将下降10%

哈通社阿斯塔纳 - 在2015年货币贬值期间受到一定影响的哈萨克斯坦不动产交易市场，正在逐步的恢复活跃当中。

分析人士指，今年一季度，哈萨克斯坦不动产交易市场共完成交易5.07万起。经济增长速度的减缓和通货膨胀等因素，并未阻止整体市场在2017年继续延续2016年出现的上升趋势。



"国内民众通过外币存款方式保留的存款投入市场之后，不动产交易市场的交易活跃度得到了迅速的恢复。"分析家安娜•沙奇卡娅说。

据其透露，坚戈汇率的回稳，以及大宗出口商品价格的上涨，进一步刺激了国内民众的购买力。



分析家玛利亚•雷恩指出，相比去年同期，2017年第一季度不动产交易市场的交易总量上升了30.9%。



值得一提的是，2016年全年，不动产交易市场的交易量仅比2015年高出10.1%。



与此同时，大量的新建住房也进一步刺激了民众的消费热情。而二手房交易市场亦因此受到了影响，价格始终没有进一步上涨，长期维持在一定的价格区间。



不过，许多分析人士指出，今年二手房交易市场的售价将开始逐步下滑。



值得一提的是，今年一季度，我国二手房交易市场不动产价格相比去年同期，下滑了约4%。



根据目前的预测，至2017年年底，这一下滑的趋势将被继续保持，平均每个月下滑约0.9%。



分析人士认为，至年底，二手房交易市场的不动产价格将比年初下降10-12%。



【编译：木合塔尔·木拉提】