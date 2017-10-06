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    吉尔吉斯与乌兹别克斯坦双边贸易额增长近10倍

    17:05, 06 10月 2017
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/10月6日 - 据吉尔吉斯总统府新闻局消息，吉尔吉斯总统阿勒玛兹别克•阿坦巴耶夫5日抵达乌兹别克斯坦首都塔什干，开始对乌国进行为期两天国事访问。

    访问期间，阿坦巴耶夫同乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔济约耶夫在塔什干举行了会谈。

    会谈还围绕两国之间的经贸合作问题进行了讨论。

    乌总统米尔济约耶夫在会谈中指出，两国间的贸易额在很短的时间内增长了近10倍。

    他还表示，在不久前举行的吉尔吉斯-乌兹别克经贸论坛上，两国达成了总额2亿美元的多项合作计划。

    "这仅仅只是一个开始。"米尔济约耶夫说。

    据报道，两国总统在已经签署的12个合作文件之外，计划再签署6个协议。

    "两国总统仿佛就像是两国代表团以及两国人民的律师。我理解两国代表团成员由于之前两国许久没有往来而遭遇的困难，但我们必须克服这些困难。"米尔济约耶夫说。

    而吉尔吉斯总统阿坦巴耶夫则表示，相信吉尔吉斯新任总统将继续保持同乌兹别克斯坦之间的合作。

    根据此前报道，在吉尔吉斯总统此次访问乌兹别克斯坦之行框架下，两国将签署12项合作协议及睦邻友好合作伙伴关系宣言。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    中亚 乌兹别克斯坦 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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