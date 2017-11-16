美国劳工部公布10月消费者价格指数

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 -- 美国劳工部当地时间周三（11月15日）公布的数据显示，美国10月消费者价格指数同比上升2%，环比上升0.1%，分别低于9月2.2%的同比涨幅和0.5%的环比涨幅。路透社调查的经济学家此前预测，美国10月CPI同比上升2.0%，环比上升0.1%。

能源价格下跌拖累美国10月CPI涨幅较9月缩小。能源价格指数10月下降1%，其中汽油价格领跌。继9月上涨13.1%后，美国汽油价格10月下跌2.4%。9月汽油价格上涨主要因为飓风"哈维"在8月底袭击了德克萨斯州，影响了墨西哥湾沿岸炼油厂的生产活动。

继9月微幅上升0.1%后，10月食品价格环比维持不变，同比上涨1.3%。

剔除波动较大的能源和食品价格外，美国10月核心CPI同比上升1.8%，环比上升0.2%。9月核心CPI同比上升1.7%，环比上升0.1%。

住房成本是10月核心通胀上升的主要驱动因素，住房价格指数（shelter index）环比上升0.3%。医疗保健、教育、机票、车险价格也上涨。而新车、服装和娱乐价格则出现下降，新车价格已经是连续第二个月下降。



【编辑：木合塔尔·木拉提】