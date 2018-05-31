去年阿斯塔纳共接待10万多名中国游客

哈通社/阿斯塔纳/5月31日 - 统计显示，2017年至少有10万余中国游客造访首都阿斯塔纳。

哈萨克斯坦的首都正在日益发展，并逐步成为了旅游中心城市。



据旅游业专家介绍，经常性的在首都组织举办的各类国际性大型活动，对首都旅游行业的发展起到了有利的促进作用。



萨米拉•萨伊勒汗克兹在阿斯塔纳从事旅游行业多年，熟练掌握了中文的她，经常会接待来自中国的游客，并向他们介绍哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的历史。



"阿斯塔纳--是世界上最年轻的都市。这句话，是我每次迎接游客时的开场白。客人们对于阿斯塔纳的历史充满了好奇，也乐于游览城市的风光。巴伊铁列克观景塔、总统图书馆等建筑相关的故事也很受游客们欢迎。131个民族和谐相处，以及人们对总统的拥戴和信赖，都是令这些游客们感到好奇的地方。对于游客们而言，一个社会稳定和谐的旅游目的地，当然是具有吸引力的。" 萨米拉•萨伊勒汗克兹说。



仅去年阿斯塔纳市就接待了至少10万名来自中国的游客。此外，阿斯塔纳市以及其周边地区的风光，还吸引着来自俄罗斯、德国和美国的游客。



阿斯塔纳市政府预计，到2020年首都及其周边地区将吸引来自全球各地的200万人次游客。



"20年的时间里，阿斯塔纳取得了举世瞩目的发展成就。旅游基础设施和交通物流运输行业每年都在不断地发展当中。城中建起了五星级酒店，开通了连接世界各地的航线，同70多个国家签署了免签协议，并正在推进同中国之间的旅游合作事务。6月14日我们将举办哈萨克之夜活动，向国际旅游企业介绍哈萨克斯坦的历史文化。"阿斯塔纳市旅游协会主席阿依格里姆•穆哈梅德詹诺娃说。



目前阿斯塔纳有65名持有证件的专业导游从事游客接待业务，可为游客提供10-12个线路的引导服务。旅游协会为他们的业务开展提供了各种帮助。



某旅行社经理阿伊苏鲁•厄尔格巴耶娃说："我们有5小时时长的城市观光线路。有时很多游客希望全天游览城市，大部分人都选择游览世博园区，我们的导游也会带着游客们参观国家博物馆，了解哈萨克亚大地的历史。绝大多数的游客都对阿斯塔纳在如此之短的时间里，发展成为如今这样一座现代化的大都市感到惊讶。"



除了专业的旅游行业人员外，许多市民也为首都旅游业的发展出了一份力。许多青年会将自己的住所提供给来自国外的观光客免费住宿，并为他们提供旅行的建议。



【编译：木合塔尔·木拉提】