汽车工业联盟消息公布哈萨克斯坦10大最实惠车型

哈通社/阿斯塔纳/6月25日-据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2018年前五个月，哈萨克斯坦民众共购买20620辆新车，花费资金1655亿坚戈。

消息称，今年5月，哈萨克斯坦轻型汽车平均价格为887万坚戈，与今年1月相比上涨14%，而国产汽车平均价格为537万坚戈。



与1月相比，今年5月，我国市场对价格低于350万坚戈的汽车需求量有所降低，从28.7%将至13.5%；而价格为500万-700万坚戈的汽车占销售市场四分之一（28.7%）；1000万-1500万坚戈的汽车销售量从7.9%增至20.5%。



此外，2018年前五个月，哈萨克斯坦市场需求较高的汽车价格普遍低于350万坚戈，占销售市场20.9％（4302辆）；500万-700万坚戈的汽车占销售市场20.4 %；350万-500万坚戈的汽车占销售市场19.6 %；700万-1000万坚戈的汽车占销售市场16.6 %。



据统计，最实惠车型排名如下：Ravon R2（278万坚戈）、Ravon Nexia（280万坚戈）、拉达 4x4（311万坚戈）、Ravon R4 (325万坚戈 )、拉达 Kalina(334万坚戈 )、雷诺Logan（355万坚戈）、Ravon Gentra (373万坚戈)、 拉达 Vesta (379万坚戈)以及拉达 4x4 pickup (386万坚戈) 。



【编译：达娜】