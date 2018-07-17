盘点人类遗留在月球上的10样物品

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 -- 西班牙《公众》日报网站7月14日刊登题为《留在月球上的10样东西》一文。作者为戴维·皮涅罗。文章摘编如下：

月球上有很多人类制造的物品。这些物品甚至来自5个不同的航天局。以下盘点10样留在月球上的物品。

宇航员查尔斯·杜克的家庭照

宇航员查尔斯·杜克创造了在月球表面停留时间最长的纪录。在一次月球表面勘测任务中，杜克将一张塑封的家庭照放在月球表面。照片背面写着："这是来自地球的宇航员杜克的一家。1972年4月登月。"照片上还有4名家庭成员的签名。此外，杜克还将一枚纪念美国空军成立25周年的纪念币放在了月球表面。

艾伦·谢泼德的高尔夫球

阿波罗14号任务指令长艾伦·谢泼德是首位进入太空以及第5位登上月球的美国人。谢泼德1971年2月5日登上月球时曾说："这是一段漫长的旅程，但我们到达了这里。"此次任务的另一件趣事也被人铭记。谢泼德是首位在月球上打高尔夫球的人。戴着厚重的手套，谢泼德手持一根标准的6号铁杆向高尔夫球挥去。据他说，球飞得很远。

《倒下的宇航员》

《倒下的宇航员》是一座小型铝制雕塑，表现的是一位穿着宇航服的宇航员。这是比利时艺术家保罗·范赫伊东克的作品。范赫伊东克在一次晚宴上认识了宇航员戴维·斯科特，后者询问他是否能创作一座小型雕塑以纪念牺牲的同伴。这座雕塑于1971年被阿波罗15号任务的宇航员放在了月球上，雕塑旁还有一块标牌，上面按字母顺序写着在太空任务和训练过程中牺牲的14位宇航员的名字。

5面"隅角镜"

1969年至1971年间，作为月球激光测距实验的一部分，阿波罗11号、14号和15号任务的宇航员在月球上放置了"隅角镜"。"隅角镜"是一种具有反光性能的光学仪器，其作用是准确测量在某一特定时刻月球与地球之间的距离。但留在月球上的"隅角镜"不止这些。苏联的"月亮车"1号和2号无人驾驶任务也使用了配备小型激光反射装置的月球车。

6面美国国旗

一面美国国旗被宇航员插在月球上的图片已经成为太空历史的标志。然而，你或许不知道的是，在6次阿波罗任务中，宇航员在月球表面插上了6面国旗。美国国家航空航天局（NASA）月球勘测轨道飞行器最近拍摄的图片显示，登月任务中放置的美国国旗均贴在旗杆上，它们没有飘动，因为月球上空气极为稀薄。

NASA的3辆月球车

从科学角度看，最具价值的是阿波罗计划的最后3次任务，主要是因为使用了阿波罗月球车。阿波罗月球车能让宇航员在月球表面跨越较远的距离。1969年10月，马歇尔航天中心与波音公司签订了一份价值1900万美元的合同，后者要向前者交付4辆月球车。但实际上只有3辆月球车成功登上月球。

苏联的两辆"月亮车"

苏联的"月亮车"1号和2号分别于1971年和1973年结束任务后停留在月球上。1970年11月10日，"质子"运载火箭从哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场发射升空，并将搭载"月亮车"1号的月球17号探测器送入太空轨道。"月亮车"1号因此成为历史上第一辆月球车。"月亮车"1号和2号是迄今为止仅有的两个通过遥控操作来执行月球探测任务的自动化移动实验室。

宇航员艾伦·比恩的银质徽章

艾伦·比恩也在月球上留下了纪念品--NASA颁发给他的银质徽章。获得这枚徽章意味着宇航员已经完成培训但尚未进入太空。戴上这枚银质徽章6年后，比恩终于迎来了第一次太空任务，而他知道自己会在返回地球后获得一枚金质徽章。不再需要这枚徽章的比恩将它扔在了月球上的一个火山口。比恩曾说："还有比月球更好的地点来存放它吗？"

5个S-IVB

S-IVB是留在月球表面的质量最大的物体，而这样的庞然大物有5个，分别对应阿波罗计划的13、14、15、16和17号任务。为确保阿波罗飞船顺利抵达目的地，必须建造"土星5号"运载火箭。"土星5号"分为三级，分别为S-IC、S-II和S-IVB。其中S-IVB的作用是将阿波罗飞船送出地球轨道并在前往月球的途中将其放置在特定轨道上。

6个登月舱

登月舱只不过是阿波罗计划中为登月设计的太空车，它由两个分工明确的部分组成，即上升段和下降段。登月舱在月球表面时，上升段、下降段合二为一，但离开月球表面时，上升段起飞，下降段则作为发射架留在月球表面。



来源：新华网