汽车工业联盟公布哈萨克斯坦10大最实惠车型

哈通社/阿斯塔纳/8月1日-据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2018年上半年，哈萨克斯坦公民共购买总价为2143亿坚戈的25989辆轻型汽车。

消息称，今年上半年，哈萨克斯坦轻型汽车平均价格为818万坚戈，较去年同相比上涨3.3%。



报告期内，哈萨克斯坦市场需求较高的汽车价格普遍低于500万坚戈。其中，350万-500万坚戈的汽车占销售市场19.7 %（5100辆汽车）；350万坚戈一下的汽车占销售市场19.1 %（4964辆）。



此外，500万-700万坚戈的汽车占销售市场20.6 %（5344辆）；700万-1000万坚戈的汽车占销售市场15.6%（4066辆）；1000万-1500万坚戈及以上的汽车分别占销售市场14.5 %和10.5%。



同时，在最实惠车型排名中，排在前十的依次为：Ravon Nexia（275万坚戈）、 Ravon R2（278万坚戈）、拉达 Kalina(293万坚戈 )、拉达 4x4（310万坚戈）、Ravon R4 (325万坚戈 )、雷诺Logan（355万坚戈）、拉达 4x4 pickup (365万坚戈) 、Ravon Gentra (373万坚戈)以及雪佛兰Niva(399万坚戈)。



而最贵车型排名前三依次为保时捷911 Turbo（6690万坚戈）、保时捷Panamera（5460万坚戈）和Lexus LC（4560万坚戈）。



【编译：达娜】