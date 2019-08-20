政府将严格监督具有社会意义的10种产品市场价格

哈通社/努尔-苏丹/8月20日 – 在20日举行的政府工作会议上，哈萨克斯坦国家经济部部长鲁斯兰·达列诺夫就具有重要社会意义的商品价格问题进行了汇报。

据部长介绍，2019年年初至今，通货膨胀率保持在预定的4-6%区间当中，年通胀率为5.4%，低于去年同期的5.9%。

«食品价格受通胀影响最大，对通胀的增长贡献了3.4个百分点，占所有产品价格上涨的63%。»他说。

部长指出，在所有地区，具有社会意义的食品价格都超过了通货膨胀率。

鲁斯兰·达列诺夫表示，具有社会意义的19种食品价格增长了9%，其中涨幅最高的是努尔-苏丹市（15.1%）、杰兹卡兹甘（11.8%）和塔勒德库尔干（10.4%）。全国范围内，洋葱（增79.0%）、萝卜（59.3%）、土豆（32.9%）、大米（23.8%）、一级面粉（15.3%）等具有社会意义的食品价格均有显著上涨。

部长称，调查显示，食品生产商及进口价格与最终消费者购入时的价格之间有加大的差异。«以萝卜为例，生产商的售价为67坚戈，而市场上的售价为151坚戈，差异价达84坚戈。为保持通货膨胀率目标区间，今年我们明确了10中商品，及洋葱、萝卜、土豆、甜菜、大米、面粉、马肉、羊肉、牛肉和面包。这些商品的价格变动情况将受到严格监督，并将制定措施降低这些产品的市场价格。»

【编译：木合塔尔·木拉提】