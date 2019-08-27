哈通社/明斯克/8月27日– 白俄罗斯总统卢卡申科计划在10月访问哈萨克斯坦。

据外交部消息，即将离任的哈萨克斯坦驻白俄罗斯大使叶尔穆哈梅特•叶尔特斯巴耶夫26日会见了白俄罗斯外交部部长弗拉基米尔·马克伊。

会谈中，白俄罗斯外长强调哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫2017年对白俄罗斯的访问，极大地促进了两国各领域合作关系的大踏步发展，令双方的关系买上了一个新的台阶。外长还对哈萨克斯坦大使在任期间为哈白两国经贸、人文等各领域合作关系的不断加深所做出的贡献表示感谢，并预祝他在今后的新职务上取得更好地成就。

哈萨克斯坦大使则感谢白俄罗斯外交机构在他担任驻白期间，对其工作提供的支持，并强调哈白两国之间基于互信和友好的互利合作关系将持续发展下去。





大使指出，今年哈白两国经贸合作取得了令人满意的成果，双方的贸易合作展现出积极的态势。

今年双方外交领域事务当中，最受关注的便是白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科计划于2019年10月对哈萨克斯坦进行的访问。

白俄罗斯外长马克伊表示，两国有关方面正对此开展积极的筹备。马克伊称，根据白方的建议，计划在新场馆中举行白俄罗斯驻哈萨克斯坦大使馆开馆仪式，以及举行由哈萨克斯坦企业参加的商业论坛等。