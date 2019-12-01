首任总统纳扎尔巴耶夫在国际社会上的10大倡议

哈通社/努尔苏丹/12月1日 —— 哈萨克斯坦独立以来，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫不仅为哈萨克斯坦发展，还为全球安全和稳定在国际社会上提出了一些重要的倡议。目前，纳扎尔巴耶夫已成为国际社会公认的杰出政治家。

哈通社为广大读者总结纳扎尔巴耶夫在国际社会上提出的10大重要倡议：

无核化哈萨克斯坦

1991年8月29日，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署命令，正式宣布永久关闭塞梅试验场。 作为前苏联的一个加盟共和国，哈萨克斯坦曾经承担了进行苏维埃联盟的核试验的任务。

塞梅核试验场（Semipalatinsk Nuclear Test Site）是前苏联最主要的核试验场，建于20世纪50年代后期。 该试验场位于哈萨克斯坦东北部，距塞梅市约150公里。 整个场区大体可分为三个独立的试验区，即东部试验区、中央试验区和西部试验区。在从1949年的40多年的时间里，位于哈萨克斯坦东部的塞梅核试验场共进行了450多次核爆炸，给当地的生态和人民的生活带来了触目惊心的负面影响。

2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。 该决议由哈萨克斯坦连同包括亚美尼亚、白俄罗斯、巴西、卡特尔、吉尔吉斯斯坦、刚果、阿联酋、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和日本等26个国家发起，旨在纪念1991年8月29日塞梅核武器试验场的关闭。2010年首次纪念了禁止核试验国际日。

2012年8月29日，在名为《从禁止核试验到建立无核世界》国际会议上，哈萨克斯坦首任总统 纳扎尔巴耶夫发表讲话，表示放弃核武器是哈萨克斯坦在独立之路上迈出的重要一步。 纳扎尔巴耶夫强调，关闭核试验场是哈萨克斯坦人民的抉择。

核不扩散领导者

2012年，哈萨克斯坦启动ATOM计划。该项目是一个国际请愿运动，旨在团结世界上关于反对核试验的社会意见，并介绍了塞梅核试验场周边居民的悲剧故事。

2016年4月1日，纳扎尔巴耶夫在华盛顿核安全峰会上发表讲话，以及其提出的21世纪«无核化世界»宣言已经成为联合国安理会的正式文件。

纳扎尔巴耶夫在讲话中说：“哈萨克斯坦所倡议的国际反核运动已得到国际社会的普遍认可，它的主要目标就是反对核武器扩散，作为第九届促进《全面禁止核试验条约》生效大会共同主席国，哈萨克斯坦将继续为全面禁止核试验成为常态化尽最大努力。”

纳扎尔巴耶夫指出，人类希望二十一世纪成为和平与国际合作的新时代。不幸的是，我们失去了千载难逢的可以建立一个更安全，更稳定的世界秩序的机会，世界再次面临着威胁，而且是不能被低估的威胁。这种威胁极可能是发生在全球范围内一场致命的战争。

2018年3月2日，哈萨克斯坦加入联合国26周年之际，位于纽约的联合国总部举行哈萨克斯坦《禁止核武器条约》签署仪式。 根据纳扎尔巴耶夫总统2018年1月9日的第617号总统令，哈萨克斯坦驻联合国常驻代表海拉特•奥马若夫签署该协议。

首份旨在全面和彻底禁止核武器的条约的制定和通过工作中，哈萨克斯坦作出了积极的贡献。条约最主要条款在于哈萨克斯坦从拥有世界第四大核武器库的国家到宣传核裁军和防止核武器扩散的领袖国家之路显现出了应有的道德典范。哈萨克斯坦在取得如此成果与纳扎尔巴耶夫总统关闭全世界第二大核试验场以及主动弃核等历史性决定起到了关键作用。这一主动弃核的决定并非偶然，而是亲身经历其严重后果，考虑到后代所面临的未来而选择的决定。

尽管包括世界大国在内的其他国家们并没有体现出核裁军方面的积极性，纳扎尔巴耶夫总统仍呼吁国际社会并再次提出建立无核世界的倡议。2018年1月18日，哈萨克斯坦担任联合国安理会轮值主席国期间举行的《不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施》专题辩论中，纳扎尔巴耶夫总统提出到2045年，也就是联合国成立100周年之际建立无核世界的倡议。«武装力量关键不在于拥有原子弹和导弹，真正的防御是由国际社会的相互信任所保障的»纳扎尔巴耶夫总统在辩论中提到，总统还强调指出，只有建立信任措施，消除所有核武库才能防止其扩散及利用。

和平解决叙利亚冲突

2012年12月17日，纳扎尔巴耶夫同俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安通电话。两国总统均同时向纳扎尔巴耶夫总统提议，将阿斯塔纳作为举办叙利亚和平问题的政治协商平台。纳扎尔巴耶夫总统对这一提议表示支持，并承诺阿斯塔纳将为和平会议的举办提供必要的便利。

纳扎尔巴耶夫总统强调，哈萨克斯坦始终坚定的支持所有旨在通过和平对话的方式解决叙利亚冲突的努力。

首轮叙利亚问题和平会议于23日14时在阿斯塔纳雷克索斯总统酒店（Rixos President Astana）举行。会上，外长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫会前宣读纳扎尔巴耶夫总统向与会各方发出的呼吁书。

纳扎尔巴耶夫在呼吁中说：“叙利亚复杂局势引起了国际社会的广泛关注。我们不得不承认，长达六年之久的流血冲突除了给不同文明、文化聚集的叙利亚带来苦难，没有带来任何好处。作为一个爱好和平的国家和联合国安理会非常任理事会成员国，哈萨克斯坦有义务为在中东建立稳定和安全作出贡献。”

纳扎尔巴耶夫强调，今天的阿斯塔纳和谈是国际社会为和平解决叙利亚局势所作出的努力的鲜明展现。

截至目前，叙利亚局势阿斯塔纳和谈已举行13轮，预计本月10-11日在首都举行最新一轮会谈。

首任总统的倡议下成立的组织

1992年10月5日由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立的亚洲安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。

亚洲相互协作与信任措施会议第二次峰会于2006年6月17日在阿拉木图举行，会议期间，与会的各国领导人一致同意，将每年的10月5日，确立为«亚信日»。

亚信恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持各成员国一律平等，相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政，倡导以和平方式解决争端，反对动辄诉诸武力或以武力相威胁，通过制定和实施军事政治、新威胁新挑战、经济、环境、人文等五大领域信任措施，加强成员国安全、经济、社会和文化交流与合作。

如今，占据亚洲大陆90%面积的27个国家已经加入亚信会议。

实现的梦想

1994年，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在莫斯科国立大学发表演讲时提出了欧亚一体化概念。

2014年5月29日，哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯3国国家元首在首都努尔苏丹签署《欧亚经济联盟条约》。

哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）于2014年10月1日举行的全体会议上通过了《关于批准欧亚经济联盟条约》哈萨克斯坦法案。2014年10月3日，俄罗斯总统普京也签署批准了该条约。

欧亚经济联盟于2015年1月1日正式启动。

2019年5月29日，欧亚经济委员会最高理事会会议在哈萨克斯坦首都努尔苏丹的独立宫召开。会议旨在纪念由哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫提出欧亚一体化概念25周年暨欧亚经济联盟协议签署5周年。

会上，俄罗斯总统普京提议推选哈萨克斯坦首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫为欧亚经济委员会最高理事会名誉主席，这一提议随后得到了与会各国总统的一致支持。

主持会议的哈萨克斯坦总统托卡耶夫强调指出，哈萨克斯坦首任总统在25年前提出了欧亚一体化的构想，而这一远见卓识的构想在今天得到了实践。

突厥世界的长老

突厥语国家合作委员会（突厥议会）在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下成立，首届峰会于2011年在阿拉木图市举行。该组织主要目标旨在不断加强突厥语国家精神文化领域交流。

据悉，突厥议会成员包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其以及阿塞拜疆。突厥议会框架下，成员国外交部长理事会及元老理事会也将开展相关工作。突厥议会包括四个主要组织，分别为突厥文化国际组织（TURKSOY）、突厥语国家议会大会（TurkPA）、国际突厥学院(TWESCO)以及«米拉斯»突厥文化基金会。此外，突厥议会还包括企业家理事会，其主要目标为加强中小型企业间合作、改善投资环境。

根据突厥议会各成员国国家元首通过的决议，为突厥世界国家发展作出巨大贡献的努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫当选了突厥语国家合作委员会终身荣誉主席。

和平使者

2015年11月24日，土耳其在土叙边界附近击落一架俄罗斯苏-24战斗机。随后，俄罗斯对土耳其实施制裁，两国关系出现紧张状态。

随后，纳扎尔巴耶夫分别同土耳其总统埃尔多安和俄罗斯总统普京通电话，呼吁双方通过对话解决危机。

11月30日，纳扎尔巴耶夫在发表国情咨文时说：“在联合国峰会上，我曾提议全球各国建立反恐统一战线。对于在俄罗斯和土耳其之间发生的摩擦，我们感到十分的担忧。目前，对于我们而言，这一事件的很多细节依然不是很清晰。但是，俄军轰炸机并没有对土耳其发动攻击，而是在轰炸恐怖主义组织，这一点是明确的。作为反恐同盟，两国应建立对话机制，避免两国之间多年来的友好关系蒙尘。”

他还说：“为了使俄罗斯和土耳其两国外交关系能够更加亲密，多年来，我在两国之间做了许多努力。从德米雷尔总统和叶利钦总统时期，我就在为此奔走。而这多年的努力，很可能将在一夜之间付诸东流。无论将有多困难，我仍要呼吁我们的友邦俄罗斯和土耳其，建立联合委员会，查清事实、处罚责任人、恢复两国之间友好的外交关系。”

2016年8月纳扎尔巴耶夫对土耳其进行访问。埃尔多安在双方见面后共同召开的新闻发布会上说：“事实上，在与俄罗斯之间的关系紧张的时期，纳扎尔巴耶夫几次与普京会见，并为土俄关系正常化做出了重大的贡献。在乌兹别克斯坦举行的上合峰会期间，根据纳扎尔巴耶夫的建议，我派出了特使就两国关系正常化进行了商讨。”

埃尔多安还说：“我认为，这一举动是我们与俄罗斯之间关系的转折点。因此，在解决这件事上纳扎尔巴耶夫具有很重要的作用。”

最终，土俄两国元首8月9日在圣彼得堡举行会晤，双边关系也得到了正常化。

哈萨克斯坦民族团结模式——民族和睦大会

1992年，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在哈萨克斯坦人民大会上提出了关于成立民族和睦大会的建议。

1995年3月1日，纳扎尔巴耶夫签署命令，正式成立哈萨克斯坦民族和睦大会。

1996年总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，将每年5月1日定为民族团结日以来，这一天成为了生活在哈萨克斯坦的130多个民族共同的节日。同时，这一节日也是我国各名族团结和睦、平等互助的象征。

2015年，在即将迎来民族和睦大会20周年纪念日时，纳扎尔巴耶夫总统提出了将这一天定为全国感恩日的建议，并获得了一致通过。 在这一天，全国各个民族在庆贺节日的同时，感恩彼此的善行，延续数个世纪以来在哈萨克大地上不曾断绝的善念和善举。

在2016年庆祝首个感恩日的活动中，纳扎尔巴耶夫总统曾表示：“哈萨克人民的善行得到了其他各个民族的感恩与回报，而哈萨克人民又以同样的感恩之情回馈各个兄弟民族。今天，也是我们所有哈萨克斯坦人民，向千百年来为了保卫这片广袤丰饶的土地，而抛头颅洒热血的先辈们表达感恩之心的日子。”

2016年12月9日在首都举行的主题为“和平与和谐25年”民族和睦大会25周庆典大会上纳扎尔巴耶夫总统发表演讲说：“今日，来自哈萨克斯坦各地的民族文化协会代表正在参加这项盛大的活动。国内共有1332个民族文化协会。国内所有公民都应该视哈萨克斯坦为自己的祖国。如今，国内所有公民均在为促进祖国的繁荣发展而贡献自己的一份力量。在这方面，民族和睦大会更是作出了杰出的贡献。民族和睦大会一直以来都在为加强宗教和民族团结而不懈努力。自成立以来，大会以促进共同团结进步，实现共同发展繁荣为己任，在维护社会稳定，促进各民族大团结，保障国家统一等诸多方面发挥了无可代替的重要作用，向世界充分展示了哈萨克斯坦社会稳定、经济发展、宗教和谐的良好形象，也充分证明了我国推行的民族政策的正确性，有效服务了国家工作大局。”

在原苏联斯大林残酷统治时期，曾有一大批各个民族的人民遭到统治当局的流放而被迫迁徙到哈萨克大地。其中包括80万日耳曼人、10.2万波兰人、55万北高加索人，此外，还有超过1.85万来自远东的朝鲜人家庭等。 苏联当局将这些失去了财富与积蓄的、一无所有的«被流放者»，用火车运至哈萨克草原后便弃之不顾，任其自生自灭。

生活在哈萨克草原上的哈萨克人敞开怀抱接纳了这些陌生人，在那个无比困难的时代，倾其所有的帮助他们在哈萨克大地上安居。 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的父母，在当时就曾接纳一户来自高加索地区的家庭，并与他们共同生活了许多年。

加强文化间和文明间对话之路

为推动世界各宗教教派进行对话，并促进宗教领袖在维护世界和平方面的积极作用，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫倡议举办世界和传统宗教领袖大会。会议由哈萨克斯坦政府每三年举办一届。

截至目前，哈方已成功举办6届。

第六届世界和传统宗教领袖大会于今年10月在阿斯塔纳顺利举行。来自46个国家的宗教组织代表、知名宗教领袖人物、政治家和国际组织代表等组成的82个代表团参加了此次国际盛会。会中，纳扎尔巴耶夫总统向各代表为世界和传统宗教领袖大会作出贡献表示感谢，并呼吁国际社会和宗教领导人支持哈萨克斯坦所提出的就建立无核世界的倡议。

【编译：小穆】