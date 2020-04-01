西班牙确诊病例破10万 单日新增死亡人数创新高

哈通社/努尔苏丹/4月1日 —— 据新华社报道，西班牙卫生部4月1日发布的新冠肺炎疫情最新数据显示，该国累计确诊病例已超过10万例；单日新增死亡864例，创疫情暴发以来的新高。

西班牙卫生部统计数据显示，截至当地时间3月31日21时，该国确诊病例102136例，新增病例7719例；累计死亡9053例，新增死亡病例864例；累计治愈22647例，新增治愈3388例。马德里自治区疫情最严重，累计确诊病例29840例，死亡3865例，治愈10827例。

西班牙卫生部应急与预警协调中心副主任玛利亚·何塞·谢拉在4月1日的新闻发布会上说，在目前的疫情阶段，在重症监护室接受治疗的人数和死亡病例数与预期相符。她强调，目前确诊病例中已有约22％治愈出院，此外，一些地区的重症监护室的压力已“有所减轻”。

西班牙国防参谋长比利亚罗亚当天在新闻发布会上确认，一架运送医疗物资的土耳其军机1日抵达西班牙，机上载有土耳其援助的25吨防护物资。

西班牙警方透露，自国家从3月14日进入紧急状态至今，已逮捕了938名不遵守有关禁令的人。

西班牙政府在3月31日的内阁会议上又通过了一系列措施，以帮助在疫情中经济受影响较大的群体。