应对新冠疫情 全球各国已投入近10万亿美元资金

哈通社/努尔苏丹/6月16日 -- 国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃11日表示，为应对新冠病毒大流行及其经济影响，全球各国政府已投入10万亿美元（1美元约合人民币7.1元——本网注）的财政资金，但仍需进一步做出重大努力。

据路透社华盛顿6月11日报道，格奥尔基耶娃说，新的估计显示，多达1亿人可能因这场危机而陷入极端贫困。她指出，这将抹掉过去三年在减贫方面取得的成果。

世界银行上周预测，新冠病毒将使2020年全球产出萎缩5.2%，为二战以来最严重的萎缩。

IMF定于6月24日更新其预测。格奥尔基耶娃表示，很可能在IMF对4月全球产出做出萎缩3%的预测的基础上进一步下调经济预期。

她在IMF网站上的一篇博客中写道，为了促进范围更广泛的复苏，«大量财政刺激»应该着眼于最大限度地减少失业和防止不平等加剧。

她写道，投资应集中在改善医疗保健和教育、加强气候保护，以及扩大低收入家庭和小企业获得金融产品及技术的渠道。«新冠病毒危机给那些本来就最脆弱的人群带来了最大的痛苦。这场灾难可能会导致收入不平等的显著加剧。»

她表示，政策制定者应迅速而审慎地采取行动，以促进范围更广泛的复苏。她指出，IMF和世界银行的新研究表明，更公平的获取机会与更强劲、更可持续的增长有关。

【编辑：木合塔尔·木拉提】