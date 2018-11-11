11月11日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/11月11日 -- 哈通社为各位读者总结11月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月11日，星期日

11月11日是阳历一年中的第314天，离全年的结束还有51（闰年则还有52）。

世界各国/地区节日

国际节约能源日 国际节约能源日于2008年4月在哈萨克斯坦举行的"SPARE"国际协调会议上通过，并于2008年首次庆祝。

全球购物节 全球购物节起源于阿里巴巴集团2009年11月11日举办的促销活动，当天该集团旗下淘宝、天猫、全球速卖通（AliExpress）等购物网站都将举办大规模促销活动。

波兰独立日 波兰是位于中欧的民主共和制国家，北面濒临波罗的海，西面与德国接壤，南部与捷克和斯洛伐克为邻，乌克兰和白俄罗斯在东，东北部和立陶宛及俄罗斯加里宁格勒州接壤。1918年11月波兰恢复独立并重新建国，波兰政府将每年的11月11日定为波兰独立日。

第一次世界战争牺牲者纪念日 每年的11月11日被定为第一次世界战争牺牲者纪念日（国殇纪念日），为一个纪念在第一次世界大战中牺牲的军人与平民的纪念节日。第一次世界战争是一场于1914年7月28日至1918年11月11日主要发生在欧洲的大战，然而战火最终延烧至全球，当时世界上大多数国家都被卷入这场战争，史称"第一次世界大战"。

安哥拉独立日 安哥拉共和国为位于非洲西南部的国家，首都罗安达，西滨大西洋，北及东北邻刚果民主共和国，南邻纳米比亚，东南邻赞比亚，另有一块外飞地卡宾达省与刚果共和国、刚果民主共和国相邻。1976年葡萄牙统治下的安哥拉人民获得了主权，并于11月11日，宣布成立安哥拉人民共和国，阿戈斯蒂纽·内图任总统。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1996年 哈萨克斯坦教育和科学部苏莱曼诺夫东方学院正式成立。

1998年 哈萨克斯坦国家母婴健康研究中心在阿斯塔纳正式成立。

2004年 第4届国际哈萨克语大会在阿斯塔纳举行。

2010年 旅游和体育部（现为文化和体育部）举行第7届冬季亚运会纪念硬币发布仪式。

2010年 哈萨克斯坦工商会代表在纽约举行产品介绍会。

2011年 《哈萨克斯坦》雕塑纪念碑在阿拉木图哈萨克斯坦首任总统公园举行揭幕仪式，纪念碑中央刻着纳扎尔巴耶夫总统的雕像。

2011年 阿斯塔纳举行国家农工综合体工作者论坛。

2013年 欧洲文艺协会授予哈萨克斯坦人民艺术家努尔扎玛勒·吾森巴耶娃"Golden European"最高荣誉奖。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统发表《光明大道-通往未来之路》国情咨文。

2015年 首届阿斯塔纳俱乐部会议拉开帷幕，共有来自美国、俄罗斯、欧盟、中国、土耳其等国家的50多位专家学者参会。

2017年 哈萨克斯坦与巴基斯坦国防部签署军事合作计划。

【编译：冰山】