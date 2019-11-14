11月14日--世界糖尿病日

哈通社/努尔苏丹/11月14日--11月14日是世界糖尿病日。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中呼吁各国通过及早发现和改善健康服务，“致力于到2030年将糖尿病和其他非传染性疾病导致的过早死亡减少三分之一”。

世界卫生组织则宣布启动首个“人胰岛素药品资格预审试点项目”，以期降低胰岛素价格，让更多中低收入国家患者能够获得治疗。

糖尿病是由于人体胰腺无法产生足够的胰岛素，或是人体无法有效利用胰岛素而引发的慢性疾病。胰岛素是一种调节人体血糖的重要荷尔蒙，而血糖失调则会对人体造成严重损害。糖尿病是全球第七大致死原因，也是导致心脏病、中风、肾衰竭、失明和下肢截肢等严重并发症的主要原因之一。

糖尿病主要分为1型和2型两种。1型糖尿病患者缺乏分泌胰岛素的能力，需要终身注射胰岛素以稳定血糖和维持生命，常常于青少年或儿童时期发病，目前致病原因尚不清楚，也无法进行预防。

2型糖尿病则是由于身体无法有效利用胰岛素而引发，当病情加重，口服药物效力不足时，就需要通过注射胰岛素来控制血糖。这一类型的糖尿病主要是由于体重过重和缺乏身体活动等原因所导致，能够通过维持健康的生活习惯来加以预防。

胰岛素在许多国家仍然难以获取

古特雷斯表示，目前全球糖尿病患者超过4.2亿，其中大多数都生活在低收入和中等收入国家。“糖尿病给许多人带来健康危害，有损他们的教育和就业前景，对社区产生影响，而且由于高得可怕的医疗费用而迫使家庭陷入经济困境”。

世卫组织表示，胰岛素作为糖尿病治疗的主要手段之一，于100多年前首次被发现，早在1977年就被列入了世卫组织基本药物清单。

然而，尽管总体供应量充足，但全球胰岛素市场的绝大部分都由诺华诺德、礼来和赛诺菲三家生产商所垄断，其所设定的价格对于许多中低收入国家和其居民而言仍然难以负担，全球大约6500万2型糖尿病患者中仅有半数能够获得所需的胰岛素，其中高昂的价格是主要原因。

世卫组织在2016-2019年间从四大洲24个国家所收集的数据显示，上述国家中仅有61%的医疗机构能够提供人胰岛素，仅有13%能够提供胰岛素类似物。在西非国家加纳的首都阿克拉，一个月用量的胰岛素价格，相当于一名普通工人年收入的22%。

而相比之下，富裕国家的患者却常常需要控制胰岛素用量，以避免注射过量而引发生命危险。