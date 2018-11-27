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    11月27日，哈通社简报

    08:06, 27 11月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/11月27日 -- 哈通社为各位读者总结11月27日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    11月27日，星期二

    11月27日是阳历一年中的第331天，离全年的结束还有34（闰年则还有35）。

    世界各国/地区节日

    缅甸国家纪念日 每年11月27日为缅甸国家纪念日，该日旨在纪念1920年缅甸大学生发起的反殖民运动。

    拒接交易日 该节日1992年由爱沙尼亚裔加拿大记者卡莱·据拉森透露，经济危机主要原因在于人们的不理智的过度消费所致，而不是市场流动性等原因。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1963年 "阿吾艾佐夫之家"科学文化中心在阿拉木图市成立。

    1992年 凯萨尔勇士基金和历史协会在阿拉木图市成立。

    1992年 阿拉木图州那仁库勒县举行马哈塔耶夫博物馆开馆仪式。

    2009年 伊斯兰教育、科学和文化组织将阿拉木图市评为"2015年伊斯兰文化城市"。

    2012年 巴甫洛达尔国家大学为纳扎尔巴耶夫总统举行主题为《新时代领袖》的书展。

    2012年 首任总统日之际哈萨克斯坦驻德国大使馆举行主题为"新哈萨克斯坦在新的世界"的圆桌会。

    2013年 哈萨克斯坦代表在巴黎举行的世界展览局第154次大会上就举办2017阿斯塔纳世博会准备工作情况进行了介绍。

    2014年 克孜勒奥尔达机场迎来首趟国际航班。

    2016年 关于纳扎尔巴耶夫总统的《总统之路：群星会聚时》电影首次在香港放映。

    2017年 哈萨克国际通讯社体育网站（Sport.inform.kz）开通仪式在阿斯塔纳举行。

    【编译：冰山】

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