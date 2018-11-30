11月30日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/11月30日 -- 哈通社为各位读者总结11月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月30日，星期五

11月30日是阳历一年中的第334天，离全年的结束还有31（闰年则还有33）。

世界各国/地区节日

化学战受害者纪念日 禁止化学武器组织缔约国大会在2005年举行的第十届会议上做出决定，为所有化学战受害者设立一个纪念日，并于2015年宣布将每年的11月30日定为"化学战受害者纪念日"。

国际信息保护日 1988年美国计算机协会（Associationfor Computing Machinery，ACM）将11月30日公布为国际信息安全日。该节日旨在提醒用户保护计算机和存于其中的所有信息的重要性。

这一天在哈萨克斯坦历史上

2005年 哈萨克斯坦国家图书馆举行《哈萨克毡房》纪念书刊介绍仪式。

2007年 哈萨克斯坦司法部和立法研究所共同举行《哈萨克斯坦宪法-国家稳定和发展的基础》。

2010年 白俄罗斯举行主题为《哈萨克斯坦-白俄罗斯：伟大胜利-同一个记忆》的图片展。

2011年 阿拉木图市成为第28届大冬会举办城市。

2012年 阿斯塔纳将突厥世界文化首都之名转交给土耳其埃斯基谢希尔市。

2012年 哈萨克斯坦驻土耳其大使馆在首任总统日之际举行科学实践会议。

2013年 德国德累斯顿市举行"哈萨克斯坦经济日"。

2014年 哈萨克斯坦著名摔跤运动员贾克斯勒克•吾什肯普尔沃夫获得世界摔跤协会颁发的《世界最佳摔跤运动员》奖。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统发表题为《全球新形势下的哈萨克斯坦：增长、改革、发展》的国情咨文。

2015年 《哈萨克斯坦1992年代邮票展》在阿斯塔纳举行。

2015年 哈萨克斯坦央行正式发行面值20000坚戈的纸币。

2015年 哈萨克斯坦各州青年代表出席在保加利亚举行的世界青年论坛。

2016年 哈萨克斯坦仲裁庭在阿斯塔纳成立。

2017年 哈通社与中新社签署谅解备忘录。

2017年 集安组织成员国通过明斯克峰会联合声明。

【编译：冰山】