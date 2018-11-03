11月3日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/11月3日 -- 哈通社为各位读者总结11月3日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月3日，星期六

11月3日是阳历一年中的第307天，离全年的结束还有58（闰年则还有59）。

世界各国/地区节日

土库曼斯坦卫生日 根据总统令，每年的11月第一个周六被定为"卫生日"。

南非国家儿童日 每年的11月第一个周六被定为儿童日，该节日旨在更多地关注南非儿童。

巴拿马独立日 巴拿马共和国，是中美洲最南部的国家。连接大西洋及太平洋的巴拿马运河位于国家的中央，拥有重要的战略地位，坐拥世界知名的航运要道巴拿马运河。11月在巴拿马被称为"国庆月"，11月3日是独立日(国庆节)。

马尔代夫胜利日 马尔代夫每年11月3日庆祝该节日。该节日旨在纪念战胜斯里兰卡泰米尔恐怖主义分子在马尔代夫发动的暴乱。该行动代号为"仙人掌"。

多米尼克独立日 多米尼克是加勒比海最后成为欧洲殖民地的岛，当地的印第安人反抗非常激烈。1763年，法国将多米尼克交给英国。1978年11月3日独立。

阿联酋国旗日 每年的11月3日庆祝国旗日，这一天也是阿联酋大规模庆祝哈里发.本.扎耶德.阿勒纳哈扬殿下成为阿联酋总统的日子。节日当天所有政府部门和各大建筑物上都会挂上阿联酋的国旗以表欢庆。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 突厥世界作家大会在土耳其伊斯坦布尔市举行。

1997年 根据政府令，东哈州科技大学以该高等学院首任校长道列特•赛力克巴耶夫的名字命名。

2005年 苏联英雄玛赫梅特•哈伊尔巴耶夫纪念碑揭幕仪式在巴甫洛达尔举行。

2009年 哈萨克斯坦教育和科学部同斯洛伐克教育部签署合作备忘录。

2012年 摩纳哥驻哈萨克斯坦阿斯塔纳荣誉使馆举行开馆仪式。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统签署关于加大对极端恐怖主义打击力度的法案。

2015年 哈萨克斯坦在《全球繁荣指数-2015》排名中位列第56位。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈英政府间经贸合作委员会第二次会议。

2017年 哈萨克斯坦乒乓球运动员克里尔•克拉斯米克入选全球百佳乒乓球员名单。

2017年 政府总理萨金塔耶夫出席在塔什干举行的独联体政府首脑理事会会议。

【编译：冰山】