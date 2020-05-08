努尔苏丹和阿拉木图将于11日恢复同7座州首府城市之间的航空线路

哈通社/努尔苏丹/5月8日 – 5月11日努尔苏丹市和阿拉木图市将重新开通与卡拉干达、阿克托别、巴甫洛达尔、库斯塔奈、阔科舍套、塔拉兹、塔勒德库尔干等城市之间的航线。

交通运输首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫已经签署了相关的命令。

根据命令，各航空公司被要求执行相应的检疫制度。

相关要求包括：

上岗员工需持有COVID-19检测证明（PCR测试，14日以内有效）并为其配备必须的个人防护用具；

轮岗员工需在交接工作前接受包括体温测试在内的医疗检测；

只有持有COVID-19检测证明的乘客才能够被获准登机（PCR测试，7日内有效）；

在办理登机手续，登机和下飞机时，确保乘客之间保持1米以上的安全距离。

此外，努尔苏丹市、阿拉木图市、阿克托别是、卡拉干达市、库斯塔奈市、阔科舍套市、塔拉兹市、塔勒德库尔干市和巴甫洛达尔市机场也被要求遵守关于员工上岗期间需持有检测证明和配备防护设备，以及保持乘客安全距离的各项要求。机场负责机构还需要遵守其他相关的检疫要求。

根据此前报导，努尔苏丹和阿拉木图市已于5月4日恢复了同克孜勒奥尔达、彼得罗巴甫尔、乌斯卡曼市和塞梅市之间的航线。

【编译：木合塔尔·木拉提】