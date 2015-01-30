研究称成吉思汗、努尔哈赤等11人为8亿亚洲男性始祖

英国最新研究指出，中国名谚"四海之内皆兄弟"，其实大有血源根据。今天亚洲有8亿多名男子，其实只是11个父亲的血裔，11名"国父"中，包括赫赫有名的成吉思汗及后金国建国者努尔哈赤。

《每日邮报》28日报导，这项研究是由莱斯特大学进行。专家们系统分析全亚洲127个同族裔532万多名男性受测者；追溯男性身上的Y染色体，发现37.8%受测者的直接男性祖先，其实只源自11人。这项研究成果发表在《欧洲人类遗传学期刊》(the European of Human Genetics)。 若是研究成果可反映整个亚洲人口，那么可推衍该11名老祖先目前在亚洲拥有的后代，大约8.3亿万名。 除了成吉思汗大帝，子嗣繁多的另有女真族的觉昌安；觉昌安的孙辈建立清朝，由1644到1912年间统治全中国。他的男性后代超过150万人。 觉昌安是中国明朝后期女真建州左卫领袖，万历十一年（1583年），觉昌安同其子塔克世赴古埒城试图劝降叛明的孙女婿阿台，不料觉昌安与塔克世均死于战场。1636年5月16日，大清国创立者皇太极追尊他为昌王，1648年12月18日，顺治帝追谥他为翼皇帝，庙号景祖。(来源： 凤凰网 )