11月8日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/11月8日 -- 哈通社为各位读者总结11月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

11月8日，星期四

11月8日是阳历一年中的第312天，离全年的结束还有53（闰年则还有54）。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦统计日 每年的11月8日被定为哈萨克斯坦统计日，该节日旨在纪念1920年哈萨克斯坦首个统计机构成立。

世界质量日 世界质量日以每年11月第二个星期四庆祝。世界各地的质量专业人士将齐聚一堂，通过举办一系列活动，以提升全球的质量意识，促进质量事业的发展与繁荣。

国际城市建筑日 国际城市建筑日于1949年设定，该节日旨在发展城市建筑并为人们带来更多舒适和便利。

国际放射日 1895年11月8日，威廉.康拉德.伦琴博士发现"X射线"，这一天就是"国际放射日"。

吉尔吉斯斯坦政治镇压牺牲者纪念日 吉尔吉斯斯坦议会2008年通过决议，并定11月8日为政治镇压牺牲者纪念日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1994年 阿拉木图哈萨克国立大学举行成立60周年活动，并在主教学楼前设立了著名科学家阿尔法拉比的纪念碑。

1997年 根据总统令，哈萨克斯坦移民和人口管理机构成立。

2000年 位于巴黎的联合国教科文组织总部举行"突厥斯坦日"。

2004年 哈萨克斯坦代表团出席在伦敦举行的World Travel Market-2004旅游展。

2009年 哈萨克斯坦驻日本大阪荣誉使馆举行开馆仪式。

2011年 哈萨克斯坦民族和睦大会企业家协会成立。

2016年 日本东海大学授予纳扎尔巴耶夫总统名誉博士学位。

2017年 哈萨克斯坦代表团出席在葡萄牙首都里斯本举行的2017全球网络峰会。

【编译：冰山】