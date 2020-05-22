全国11.8万人通过“劳动‘国家计划获得就业机会

哈通社/努尔苏丹/5月22日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，截止5月1日的统计数据，全国共有15.75万人参与“劳动”2017-2021年国家有效就业和大规模创业发展计划，其中，11.83万人获得就业机会。

消息称，参与“劳动”国家计划的15.75万人中，有11.07万（70.3%）为无业人员，9千人（6.9%）为个体户。获得就业机会的11.83人中，5.82万人获得稳定工作机会。

数据显示，6.43万人从政府资助项目中获得就业岗位。

截止5月1日，共有631多户家庭，2224人自南部地区前往其他指定地区定居。

同时，在技术和职业教育项目框架下，当前有5.25万人在接受职业培训。根据计划，今年将对2.1万人进行职业培训。

截止2020年5月1日，共676人接受了短期培训，年底前，计划将该数据提高至1.88万人。

年初以来，国家计划框架下，已批准总额为 60亿坚戈的1164份创业贷款。其中，向971名农村创业者发放了36.7亿坚戈的贷款。这为农村地区新增了1061个工作岗位。

2020年，全面发展创业活动框架下的贷款总额为542亿坚戈，其中79.3%（433亿坚戈）面向农村地区、20.1%（109亿坚戈）面向城市。

此外，全国共3万人接受了创业培训。

【编译：阿依波塔】