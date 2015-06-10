中国110所大学列亚洲大学300强

哈通社阿斯塔纳6月10日电 据BBC报道，第七届《QS亚洲大学排名》于今日 (6月10日) 在 TopUniversities网上发布，中国共有110所大学列入亚洲300强，再创历史新高。

列入亚洲大学300强的110所中国大学中，中国大陆占了74所， 台湾占28所，香港有7所，澳门则有1所。紧次于中国的是日本（68所）和韩国（ 45所）。 其中，北京便有20所大学进入亚洲300强，包括由上年度第8名升至第7名的北京大学; 由去年第14名升至第11名的清华大学和去年第42名升至第40名的北京师范大学等。 而上海亦有10所大学列入亚洲300强，包括由上年度第22名升至第16名的复旦大学和由去年第28名升至第24名的上海交通等大学。 QS全球教育集团智库研究总监本.索特（Ben Sowter）指出，"大部分入选的中国大学正在逐步增加其研究产出，得益于持续的公共及私人投资，仅次于美国。 然而，与世界顶级大学相比，中国顶尖学府在研究引用数量上虽然仍存在一定差距，但却有较大的发展潜力。" 新加坡国立大学 为亚洲大学排名第一 亚洲大学排名的前十名，包括新加坡的新加坡国立大学(排名第1) 和南洋理工大学(排名第4); 香港的香港大学(排名第2)、香港科技大学(排名第5)、香港科技大学(排名第6)和香港城市大学(排名第9); 韩国的韩国科学技术院(排名第3) 、首尔大学(排名第8)和浦项工科大 学 (POSTECH) (排名第10)，还有排名第7的北京大学。 QS中国总监张巘表示，"中国110所大学同时进入国际权威排名，再次充分证明中国30年教育改革开放的巨大成功。中国大学在世界全面崛起，能吸引更多"丝绸之路"沿线和欧美国家参与"一带一路"的建设，从而引起积极而深远的影响！"