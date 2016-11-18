叶西莫夫：世博会参展国有望达到110个国家

哈通社阿斯塔纳 -- 阿斯塔纳世博会运营公司执行主席叶西莫夫18日在阿斯塔纳会见了塔吉克斯坦世博会专员沙里夫•萨伊德。

双方签署了塔吉克斯坦参展阿斯塔纳世博会合同。



叶西莫夫表示，塔吉克斯坦是签署参展合同的第90个国家，公司计划在年底前将参展国数量提升至110个国家，并在2017年1月之前完成参展合同签署工作。



萨伊德表示，塔吉克斯坦将在世博会期间展出可替代能源领域的所有科研成果。塔吉克斯坦拥有丰富的水能资源，其中只有5%的资源得到开发利用，因此阿斯塔纳世博会为塔吉克斯坦创造了极大的机会。



据悉，阿斯塔纳世博会将参展国分2个阶段进行统计：确认参展国家数量和签署参展合同国家数量。



在过去的一周中，斯洛伐克和希腊已确认参展世博会，此外，西班牙已签署参展合同。世博会运营公司计划于近期内同比利时、卡塔尔和乌兹别克斯坦等国家签署参展合同。



截至目前，共有106个国家确认参展世博会，其中101个国家已任命各自的世博会专员。



据悉，阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】