哈萨克斯坦全国累计确诊冠病病例11308例
08:21, 01 六月 2020
哈通社/努尔苏丹/6月1日 -- 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例31日全天新增450例，单日增幅4.1%。
同日有 184名 冠病患者康复出院。
31日新增患者最多的地区是首都努尔苏丹市（101例），新增病例最少的是巴甫洛达尔州（1例）。
31日，奇姆肯特市、西哈州和巴甫洛达尔州三地各通报一例死亡病例。
截至6月1日0时，哈萨克斯坦全国累计确诊冠病病例11308例，其中5404人康复出院，41例死亡。
各地区31日新增病例数量（增幅）如下：
努尔苏丹市 - 101 (4,8%)
阿特劳州 - 69 (6,7%)
卡拉干达州 - 59 (6,8%)
西哈州 - 44 (7,1%)
奇姆肯特市 - 32 (3,8%)
阿拉木图市 - 31 (1,2%)
克孜勒奥尔达州 - 31 (8,4%)
曼格斯套州 - 17 (6,8%)
东哈州 - 16 (13,4%)
阿克莫拉州 - 14 (9,2%)
突厥斯坦州 - 9 (2,4%)
阿拉木图州 - 8 (2,3%)
北哈州 - 5 (9,3%)
库斯塔奈州 - 5 (2,8%)
阿克托别州 - 5 (1,5%)
江布尔州 - 3 (0,8%)
巴甫洛达尔州 - 1 (0,5%)
【编译：木合塔尔·木拉提】