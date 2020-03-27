新冠肺炎：哈萨克斯坦累计确诊人数增至113人

哈通社/努尔苏丹/3月27日 – 江布尔州新增1例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例，全国累计确诊人数增至113人。

据哈萨克斯坦疫情信息综合发布平台coronavirus2020.kz消息，截至2020年3月27日00：00时，哈萨克斯坦累计确诊新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）病例113例，其中死亡1例，治愈2例。

确诊患者人数分布如下：

努尔苏丹——60例

阿拉木图——40例

卡拉干达——4例

奇姆肯特——2例

阿拉木图州——1例

阿克托别州——1例

江布尔州——3例

北哈州——1例

阿克莫拉州——1例

哈萨克斯坦已在全国范围内实施了国家紧急状态至4月15日。

首都努尔苏丹和最大的城市阿拉木图已于3月19日开始执行强化城市隔离措施。

而自3月28日起，第三大城市奇姆肯特也将采取严格的限制措施。

根据相关消息，自3月28日开始，在努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特将实施下列限制：

居民除工作、购买食物和药品外需尽可能待在家中；

关闭公园、步行街、游乐园和花园；

逐步限制社会车辆通行；

限制公共场所三人以上聚集（同一家庭成员不受这一限制影响）；

禁止儿童在无成年人陪伴情况下上街。

去年12月开始出现的新冠肺炎（COVID-19）疫情截至26日以造成全球近49万人感染，2.2万余人死亡。

【编译：木合塔尔·木拉提】