  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    新冠肺炎：哈萨克斯坦累计确诊人数增至113人

    07:13, 27 三月 2020
    Photo: None
    哈通社/努尔苏丹/3月27日 – 江布尔州新增1例新冠肺炎（COVID-19）确诊病例，全国累计确诊人数增至113人。

    据哈萨克斯坦疫情信息综合发布平台coronavirus2020.kz消息，截至2020年3月27日00：00时，哈萨克斯坦累计确诊新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）病例113例，其中死亡1例，治愈2例。

    确诊患者人数分布如下：

    努尔苏丹——60例

    阿拉木图——40例

    卡拉干达——4例

    奇姆肯特——2例

    阿拉木图州——1例

    阿克托别州——1例

    江布尔州——3例

    北哈州——1例

    阿克莫拉州——1例

    哈萨克斯坦已在全国范围内实施了国家紧急状态至4月15日。

    首都努尔苏丹和最大的城市阿拉木图已于3月19日开始执行强化城市隔离措施。

    而自3月28日起，第三大城市奇姆肯特也将采取严格的限制措施。

    根据相关消息，自3月28日开始，在努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特将实施下列限制：

    居民除工作、购买食物和药品外需尽可能待在家中；

    关闭公园、步行街、游乐园和花园；

    逐步限制社会车辆通行；

    限制公共场所三人以上聚集（同一家庭成员不受这一限制影响）；

    禁止儿童在无成年人陪伴情况下上街。

    去年12月开始出现的新冠肺炎（COVID-19）疫情截至26日以造成全球近49万人感染，2.2万余人死亡。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!