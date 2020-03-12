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    韩国新增114例新冠确诊病例 累计7869例

    09:48, 12 三月 2020
    Photo: None
    哈通社/首尔/3月12日 -- 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部12日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增114例感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊7869例。

    新增的114例中，来自大邱市和庆尚北道的共81例，分别为73例和8例。其余分别是首尔市19例、京畿道3例、世宗市5例、大田市2例、忠清南道2例、庆尚南道1例、釜山市1例。

    大邱的累计确诊病例为5867例，庆尚北道1143例。首尔市累计确诊病例212例、京畿道178例、忠清南道114例、釜山市99例、庆尚南道85例、江原道29例、忠清北道27例、蔚山市25例、仁川市25例、大田市20例、光州市15例、世宗市15例、全罗北道7例、全罗南道和济州道各4例。

    确诊病例中，女性和男性占比分别为62%和38%。从年龄段来看，20岁年龄段最多，为2261例，占比28.7%，其后依次为50岁年龄段（1495例）、40岁年龄段（1101例）、60岁年龄段（972例）。

    截至发稿，死亡病例累计67例。截至当天0时死亡病例66例，当天上午增加1例。第67例死亡病例是82岁男性，生前患有肺癌。累计治愈并解除隔离病例共333例，较前日增加45例。

    包括确诊者在内共有23.4998万人接受了病毒检测，其中20.9402万人的检测结果呈阴性，其余1.7727万人的检测结果尚未出炉。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    国际 医疗卫生 韩国 黄金储备 新型冠状病毒
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