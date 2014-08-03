联合国难民署宣布逃至黎巴嫩的叙利亚难民近114万

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据新华网报道，联合国难民事务高级专员公署（难民署）２日在贝鲁特宣布，迄今逃到黎巴嫩寻求难民身份的叙利亚人达１１３．８９万。

联合国难民署当天发表报告说，联合国难民署通过设立在黎巴嫩一些地区的登记站对叙利亚难民进行登记注册，目前已有１１１．０９万人注册，另有２．８万人正在等待注册。这些难民正在得到难民署等国际救济机构的救助。 报告说，目前，联合国世界粮食计划署已向在黎巴嫩各地的７９．５万多名叙利亚难民发放了电子供应卡，用于领取救济食品。此外，世界粮食计划署以及其他国际救济组织及慈善机构还向新近抵达黎巴嫩等待登记注册的１．５万叙利亚难民直接发放了救济食品。 报告说，联合国相关机构正在黎巴嫩教育部合作为迎接新学年做准备，实行一项保障所有在黎巴嫩的儿童有权受教育的计划，旨在接纳更多的叙利亚难民学龄儿童入学。 根据联合国难民署此前预测，到２０１４年底，叙利亚难民人数预计突破１５０万，即在黎巴嫩现有人口基础上增加三分之一。面对大批叙利亚不断涌入黎巴嫩，黎巴嫩政府一方面采取一项限制叙利亚难民入境的计划，拒绝在黎境内建立叙利亚难民营，另一方面呼吁国际社会共同承担起救助叙利亚难民的责任，分担叙利亚难民给黎巴嫩带来的重负。