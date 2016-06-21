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    哈萨克斯坦同全球117个国家建立了良好的贸易关系

    15:28, 21 六月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳6月21日（记者马尔兰•吉耶姆拜）哈萨克斯坦同全球117个国家建立了良好的贸易关系。

    在21日召开的政府电视电话工作会议上，投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫如是说。

    "我国对外出口国家已有117个。根据2015年的统计数据显示，这些国家中，同我国贸易额最高的十个国家分别是：意大利、中国、荷兰、俄罗斯、法国、瑞士、罗马尼亚、土耳其、希腊和西班牙。我国对外出口的75%，都是针对这些国家的。出口产品种类达824种。政府非能源类产品出口扶持计划框架下，已经囊括了1500多家该领域的企业。" 伊谢克舍夫说。

    据其透露，自扶持计划实施6年来，哈萨克斯坦向全球40多个国家派出了贸易代表团，为超过1000多个企业领导人创造了对外贸易的便利。

    "通过这些扶持和帮助，我们同欧亚经济联盟成员国、独联体、欧盟、中国及亚洲其他地区，签订了涉及汽车制造业、化工行业、冶金业、轻工业、食品、农业等多个领域总金额超过17亿美元的贸易协定。我们在这方面每一个坚戈的投入，为我们实现了57个坚戈的回报。" 伊谢克舍夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）

    标签:
    哈萨克斯坦 物流 投资 外交 社会 投资和发展部 黄金储备
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