英国将增加11亿英镑国防经费应对网络恐怖主义

哈通社阿斯塔纳7月15日报道，据环球网援引台湾"中央社"消息，因网络恐怖主义兴起，对国家安全带来严重威胁，英国首相卡梅伦7月14日宣布，将增编11亿英镑(约合人民币117亿元)国防经费。

卡梅伦指出，英国陆海空三军必须调整思维，因应"看不见的敌人"，新增的国防预算就是要因应新的国家安全威胁，其中8亿英镑(约合人民币84亿元)将用在搜集情报、监控等工作，另外3亿英镑(约合人民币32亿元)将用在提升现有的系统，包括新一代的"台风"战机(Typhoon)雷达。

卡梅伦14日参观年度范堡罗国际航展 (Farnborough International Air Show)，他说，随着全球恐怖主义面貌改变，还有看不见的网络犯罪，英国面临的威胁不断改变，网络罪犯可以从海外就发动攻击。

英国国防部在2010年战略国防与安全检讨报告中指出，部队人数将减少3万人，其中陆军的正规军在2020年前将从10.2万人减到8.2万目前已有至少1.2万名军人被要求退伍，军费删减的计划受到不少军方高层将领与外界的批评。

卡梅伦的宣布可望令批评者感到欣慰，这笔新的经费也有助皇家空军的间谍机可以执勤到至少2018年，免于提前被除役的命运。