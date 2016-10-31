极端团体曾准备11公斤炸药用于袭击巴尔喀什市

极端主义团体曾计划在卡拉干达州巴尔喀什市实施恐怖袭击，并为此准备了多达11公斤炸药。

该消息由被捕极端分子的律师哈利姆•努尔佩伊索夫向哈通社记者透露。



今年6月底，国家安全委员会及警方通过线报，及时破获了一起尚在计划中的恐怖袭击案件。



在警方行动过程中，除一名极端分子自爆死亡外，其他人员均被逮捕，警方及平民无伤亡。



其中一名被捕人员选择了同警方合作，向警方提供了大量信息，包括多达11公斤的爆炸物及其藏匿地点。



作为被捕人员的律师，努尔佩伊索夫参与了此案调查和审讯过程。



"我的委托人自被捕之日起，就选择了同警方合作，并积极向警方提供一切自己所知道的信息，极大地帮助了警方对案件的侦破工作。"他说。



律师称，目前该案仍然处于调查状态。



这位律师同时认为，对本案中极端团体的组织模式进行调查，查清其形成原因十分必要。



"是什么原因导致这些人趋向极端，甚至企图发动恐怖袭击，我认为查明这一问题是非常有必要的。类似的情况已经在阿克托别和阿拉木图发生了，而对其发生原因的调查，将有助于采取预防措施。"他说。



编译：木合塔尔·木拉提