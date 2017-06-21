在菲失联11天韩登山者奇迹生还

哈通社阿斯塔纳 -- 据韩联社援引韩国驻菲律宾大使馆消息报道称，本月9日在菲律宾碧瑶附近巴利格(Barlig)地区登山时失联的韩国公民崔某20日获救，健康状况无大碍。

据悉，崔某9日在登山途中迷路，4天后的13日来到有手机信号的地方，好不容易才联系上菲律宾天使城韩人会，韩人会向韩国驻律宾大使馆报告了崔某遇险的消息。大使馆接到报告后，向菲律宾政府提出搜索请求，菲律宾出动警察、部队、登山搜索队、消防队、直升机、搜救犬等，在遇险者可能出现的山地展开搜索。15日起当地警察、韩国警察（在菲律宾专门处理韩国人案件的韩国警官）、军人和当地向导4人一组，组成10组搜索小队从早到晚展开搜索。大使馆领事不停地向崔某告知搜救状况，并发送短信鼓励他，让他保持清醒。

20日上午获救时，崔某十分憔悴，已无法进食或说话，但健康状况并无大碍。崔某的家人在看到崔某躺在担架上被扛下山时忍不住大哭，不停地向搜索队致谢，并表示崔某能够生还是奇迹。目前崔某被送入当地医院输液接受紧急治疗，体力恢复后将被送往碧瑶市接受健康检查。

韩国外交部表示，接到报告后，韩国使馆和当地侨胞与菲律宾军警合作，积极搜索，终于成功救出遇险者。今后外交部将继续努力，保障旅外韩国公民的生命安全。