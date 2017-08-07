库斯塔奈州计划11月进行勇士克伊克头骨安葬仪式

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 库斯塔奈州州长阿基米德•穆哈姆别托夫日前透露，位于该州阿曼克勒德县的克伊克勇士陵墓工程施工接近尾声。

穆哈姆别托夫说："勇士牺牲近百年后，遗骨终于回到了祖国。目前，陵墓工程正在施工当中，将于近期正式完工。根据总统指示，我们同文化和体育部一起于今年11月份在阿曼克勒德县将进行克伊克勇士头骨安葬仪式和一系列相关活动。"

勇士克伊克(1871-1923)，原名努尔马哈姆别特•阔科姆拜吾勒，1916年哈萨克斯坦民族解放运动起义军领袖，1923年被苏联军队杀害，双手及头颅被砍下后被辗转送往圣彼得堡，多年来一直保存于圣彼得堡人类学博物馆。

今年8月12日，前总理卡里姆•马西莫夫宣布将在同俄罗斯总理梅德韦杰夫的会谈中，向俄方提出归还哈萨克汗国最后一任可汗科涅萨热汗及民族解放运动领袖勇士克伊克头骨的要求。 在得到俄总理梅德韦杰夫的承诺后，俄哈两国相关部门随即开始了对头骨归还事宜的接洽，并很快确认了勇士克伊克头骨的归还时间。今年10月6日，在牺牲近90年后，卫国忠魂的遗骨终于得以重返祖国。

【编译：小穆】