  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    11日我国大部分地区将迎来暴风雪天气

    09:46, 11 一月 2018
    Photo: None
    哈通社/阿斯塔纳/1月11日 -- 据国家气象总局消息，11日，受气流过境影响，哈萨克斯坦大部分地区将迎来降雪、大雾、冰冻路滑、暴风雪等天气，北部地区受暴风雪影响较为严重。

    阿克莫拉州、北哈州、巴弗洛达尔州、卡拉干达州、东哈州部分地区将迎来暴风雪、大雾、冰冻路滑等天气，平均风速15-20米/秒，最高达30米/秒。

    江布尔州、南哈州大部分将迎来大风天气，风速最高达23-30米/秒，局部地区或迎来大雾、冰冻路滑、暴风雪等天气。

    阿拉木图州部分地区夜间至第二天清晨或迎来大雾、大风天气，风速达18-23米/秒，扎朗阿什阔勒县风速预计将达27米/秒。

    克孜勒奥尔达州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、大风等天气，平均风俗15-20米/秒，最高达23-28米/秒。

    曼格斯套州部分地区将迎来大雾、冰冻路滑、大风等天气，夜间风速将达15-20米/秒。

    阿克托别州、库斯塔奈州部分地区将迎来暴风雪、大雾等天气，风俗达15-20米/秒。

    西哈州部分地区将迎来大雾天气。

    根据最新消息，受暴风雪天气影响，首都阿斯塔纳通往巴弗拉达尔州、卡拉干达州、休钦斯克市、阔尔卡勒振、库斯塔奈州等方向的公路目前已封闭。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    国家气象总局 天气 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!