阿斯塔纳新清真寺将于11日正式开放

哈通社/阿斯塔纳/5月10日-位于阿斯塔纳萨热阿尔卡区的新清真寺将于11日正式开放。

据了解，该设施位于塞福林大道尽头，接近伊西姆河的位置。



伊玛目表示，该清真寺还配有大型停车场。



"清真寺在斋月来临之际开放。人们可在这里做礼拜。在盖德尔夜，也会有上千人来此进行祷告。明天，即5月11日上午10点，我们将正式开放该清真寺。"伊玛目说。



据悉，该清真寺以"额热斯克耶勒德哈吉"命名。清真寺入口处有一个小型停车场，侧边还有300个停车位。此外，大楼的电能和热能供应采用了可替代能源技术。







"天气晴朗时，可通过清真寺周围的太阳板每日发电200千瓦。其中30%-40%的电量就可满足清真寺的日常用电，其余的将供给城市。而晚上则需城市向清真寺供电20-30千瓦。也就是说，清真寺每日只需100千瓦的用电量。"他说。



此外，该清真寺采用了较为新颖前卫的设计造型。



工程师萨根德克•詹波拉特夫表示，目前哈萨克斯坦的清真寺分为两种类型，即乌兹别克类型和塔塔尔类型。



"北哈州的清真寺大部分都为塔塔尔类型，而南哈州大多采用乌兹别克及伊朗风格。阿斯塔纳的清真寺则结合了哈萨克传统元素以及前卫的设计造型。事实上，这样的设计并不会与宗教原则相冲突。在马来西亚和德国也有类似的清真寺。"工程师介绍说。







【编译：达娜】