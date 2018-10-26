国产电影今年共斩获11个国际奖项

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 -- 总统办公厅内政局局长阿伊达·芭拉耶娃26日在"精神文明复兴"国家规划工作组会议上就国产影视作品所获成就进行了介绍。

"歌剧和电影一直都是哈萨克斯坦文化中重要的一面，因此组织了各种形式的活动，其中包括哈萨克斯坦歌剧和芭蕾舞剧们的巡回演出。阿斯塔纳歌剧院、阿拜歌剧和芭蕾舞剧院、阿斯塔纳芭蕾舞剧院等团队在欧洲和亚洲国家进行了精彩的演出。"芭拉耶娃说。

据她介绍，2018年哈萨克斯坦电影作品参与了许多国际电影节。

总统办公厅内政局局长表示，今年由文化和体育部支持下，哈萨克斯坦国家馆首次进驻第71届戛纳电影节国际村。活动框架下，介绍了欧亚国际电影。此外，播放了多部哈萨克斯坦电影预告片。年初至今，由哈萨克电影制片厂制作的18部影片参加了14个国际电影节并斩获了11个奖项。

其中，电影《通往母亲的路》在美国纽约举行的WeLink国际电影节中荣获《最佳故事情节奖》；影片《阿姆列》参加美国好莱坞国际电影节（Hollywood Film Festival）获得了银幕奖（Silver Screen Award）。

"哈萨克斯坦电影日活动也取得了良好成果。今年在意大利、爱沙尼亚等国家举行了该活动。" 芭拉耶娃说。

【编译：冰山】