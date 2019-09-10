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    哈萨克斯坦将对11名罪犯实行化学阉割刑罚

    15:13, 10 9月 2019
    Photo: None
    哈通社/努尔-苏丹/9月10日 —— 据刑事执行制度委员会消息，哈萨克斯坦将对11名罪犯实行化学阉割刑罚。

    消息称，实施化学阉割和实行规范于2018年1月正式生效后，法院裁决对11名罪犯实行该刑罚。目前，所有罪犯已通过医疗咨询和精神科委员会的审查。

    刑事执行制度委员会称，目前，巴甫洛达尔和阿克莫拉州相关部门对2名罪犯实行了化学阉割刑罚。根据法律规定，关于实行该刑罚的罪犯相关信息将得到保密。

    据悉，哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议于2016年3月17日通过了有关针对性犯罪者的化学阉割法案。

    该法案旨在通过修改刑法部分条款，加强对性犯罪者的惩罚力度。其中，猥亵、性侵犯幼童的性犯罪者将面临包括化学阉割在内的多项强制措施。

    据介绍，法案中规定，在法庭判决生效后，性侵幼童的性犯罪者将接受由法庭指派的医疗机构进行的药物注射，以进行化学阉割惩罚。

    化学阉割，又称化学去势，是一种药物控制法，注射药物，以减少男性荷尔蒙，抑制性冲动。与移除切除睾丸或卵巢的手术阉割不同，化学阉割不会真正阉割该人，也不会使其绝育。

    【编译：小穆】



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