首都孪生姐妹花赢取11所国际高等学府奖学金

哈通社/努尔苏丹/5月14日 – 首都努尔苏丹市第59高级学苑11年级学生——阿迪娜与阿迪娅·卡克穆同时获得了10所美国大学和1所澳大利亚大学的奖学金和录取通知书。

哈通社记者就此同这对孪生姐妹进行了联系，以了解她们是如何取得这一骄人成就。

据阿迪娅·卡克穆介绍，两姐妹从9年级开始就着手考虑与大学学业有关的计划了。





«首先是应该选择什么专业作为主要的学习方向，»她说，«不过我们更清楚，不管想要在哪所大学学什么专业，更重要的是掌握牢固的基础知识。因此，我们从外语开始进行了强化学习。»

阿迪娅称，越早开始计划未来学习的专业方向，对成绩的提高越有帮助。

«从9年级开始，我们两人就明确的选好了自己想要学习的专业方向，并全力投入了准备当中。我选择了国际关系专业，而妹妹选择了心理学。经过3年的努力，今年我们收到了10所美国大学和1所澳大利亚大学的奖学金和录取通知书。» 阿迪娅说。





据她透露，其中5所大学为她们两人提供了全额奖学金，而其余的大学提供了半额奖学金和总统奖学金。

这对孪生双胞胎姐妹都是今年的«金质奖章»（全优毕业生）候选人，两人最喜欢的学校科目是英语、人类和社会学、俄语和地理。

两人计划在顺利完成今年的学业后，再考虑究竟该选择哪一所大学作为自己未来的深造之处。

«这11所大学都有各自吸引人的地方，例如给我们提供奖学金名额的麦克斯韦公民与公众事务学院，每年有超过3.1万人申请，只有3600人会被录取，曾有许多美国知名历史人物从那里毕业。»她说。





两姐妹还分享了她们在学习之余，如何度过空闲的时间。

据她们介绍，她们两人都热衷于参与公共事务，曾在首都举行的许多大型国际活动期间（金融周、经济论坛、宗教大会）担任志愿者。她们还在Instagram上开通了一个账户，与读者分享自己的学习经验。

【编译：木合塔尔·木拉提】