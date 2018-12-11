12月11日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月11日 -- 哈通社为各位读者总结12月11日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月11日，星期二

12月11日是阳历一年中的第345天，离全年的结束还有20（闰年则还有21）。

世界各国/地区节日

国际山区日 联合国大会宣布12月11日为国际山区日。自2003年以来，为提高人们对山区重要性的认知，每年都在这一天都举行庆祝。

世界防治哮喘日 世界哮喘日（WorldAsthmaDay）是由世界卫生组织推出的一个纪念活动，其目的是让人们加强对哮喘病现状的了解，增强患者及公众对该疾病的防治和管理。1998年12月11日，在西班牙巴塞罗那举行的第二届世界哮喘会议的开幕日上，全球哮喘病防治创议委员会与欧洲呼吸学会代表世界卫生组织提出了开展世界哮喘日活动，并将当天作为第一个世界哮喘日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1990年 包尔詹•莫穆舍吾勒被授予苏联英雄荣誉。

1992年 哈萨克斯坦最高议会宣布确定共和国国歌。

1998年 纳扎尔巴耶夫总统著作《我的人民我的哈萨克》出版发行。

2005年 哈萨克斯坦央行发布了3个新版纪念银币。3款纪念币面值500坚戈，分别为： "鹅喉羚"纪念币（3000枚）、"术赤汗陵寝"纪念币（3000枚）和"雄狮"纪念币（5000枚）。

2006年 知名社会活动家萨特哈利•萨哈洛夫纪念碑在其位于西哈州的故居落成。

2009年 阿克托别市一条主要街道被正式命名为"伯根拜勇士大道"。

2009年 "民族和语言"国际研讨会在阿拉木图举行。

2009年 "韩国之窗"信息中心在阿斯塔纳学术图书馆成立。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统出席独立国家联合体首脑会议。参会各国首脑就在独联体框架下旨在促进区域一体化进程的相关议题进行了讨论。

2012年 中亚和阿富汗地区女性企业家商业联合会在阿斯塔纳成立。

2017年 纳扎尔巴耶夫总统出席迁都20周年系列庆祝活动。

2017年 哈通社与阿根廷美洲通讯社签署合作备忘录。

【编译：冰山】